Rama: Shqipëria bashkë me Italinë vepron si një vend anëtar i BE-së

Kuvendi i Shqipërisë me 77 vota pro, miratoi protokollin me Italinë për emigrantët, marrëveshje kjo e cila parasheh ndërtimin e qendrës së emigrantëve në Lezhë me kapacitet deri në tre mijë njerëz.