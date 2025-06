Një gjykatëse kanadeze ka vendosur se vrasja e katër anëtarëve të një familjeje myslimane në Ontario ishte një “akt terrorist”.

Gjykatësja Renee Pomerance tha se vrasësi e drejtoi me dashje kamionin e tij drejt familjes Afzaal që ishin jashtë për shëtitje në mbrëmjen e 6 qershorit të vitit 2021.

46-vjeçari Salman Afzaal, gruaja e tij 44-vjeçare Madiha Salman, vajza 15-vjeçare Yumna dhe gjyshja e saj 74-vjeçare Talat Afzaal u vranë në sulm, ndërsa djali 9-vjeçar i çiftit u plagos rëndë, por mbijetoi.

Pomerance i dha vrasësit katër dënime të përjetshme për vrasjet dhe një tjetër burgim të përjetshëm për tentativën e vrasjes së djalit.

Në sallën e gjyqit të mbushur plot në Londër të provincës Ontario, Pomerance tha se nuk do të përdorë emrin e Nathaniel Veltman, sepse nuk dëshiron t’i japë atij një zë për të përkrahur urrejtjen dhe atë e quajti vetëm si një shkelës. Ajo tha se vrasësi është një nacionalist i bardhë.

“Kam zgjedhur të mos e emëroj shkelësin dhe as të ndaj gjërat e urrejtjes që ai ndau me policinë ose në manifestimin e tij. Kjo për shkak se veprimet e tij përbëjnë aktivitet terrorist. Nuk ka vend në shoqërinë kanadeze për urrejtjen dhe racizmin që shkaktuan veprimet e shkelësit. Për shkak se ata nuk kanë vend në shoqërinë kanadeze, atyre nuk do t’u jepet vend në arsyet e mia”, tha Pomerance.

Ajo gjithashtu theksoi se nuk kishte dyshim se vrasësi e kishte planifikuar sulmin dhe se ai e nxiti krimin sepse viktimat ishin myslimanë.

“Kjo ngjarje dërgoi një valë frike dhe shkatërrimi në të gjithë komunitetin e Londrës dhe më gjerë. Ai i vrau sepse ishin myslimanë”, shtoi ajo.