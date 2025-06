Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, ka deklaruar se Türkiye i kushton “vëmendje të veçantë” zhvillimit të marrëdhënieve Ankara-Sofje dhe se qytetarët turq në Bullgari luajnë një rol vendimtar në krijimin e lidhjeve të forta midis dy kombeve.

“Në një periudhë të karakterizuar nga sfida të shumanshme, ne i kushtojmë vëmendje të veçantë avancimit të marrëdhënieve Türkiye-Bullgari. Ne përpiqemi të forcojmë lidhjet tona me Bullgarinë në çdo fushë, duke besuar se kjo është në interesin e përbashkët të të dyja vendeve. Sigurisht, gjatë këtij procesi, bashkatdhetarët tanë luajnë një rol jetik me urat e forta njerëzore të vendosura midis dy vendeve”, tha Erdoğan në një video-mesazh dërguar kongresit të partisë politike bullgare Lëvizja për të Drejta dhe Liri.

Erdoğan gjithashtu tha se Türkiye është e kënaqur që partia të bëhet një aspekt themelor i politikës dhe demokracisë bullgare, duke shtuar se ajo ka kontribuar në mënyrë aktive në nxitjen e bashkëpunimit midis Ankarasë dhe Sofjes duke arritur sukses të konsiderueshëm në mbrojtjen e interesave të bashkatdhetarëve turq.

“Besoj se liderët e sapozgjedhur, duke filluar nga bashkëkryesuesit, do të vazhdojnë rrugën e tyre me unitet, solidaritet dhe një qasje më gjithëpërfshirëse që ka prioritet pritjet e votuesve. U uroj sinqerisht suksese të gjithë vëllezërve dhe motrave që do të marrin role në nivele të ndryshme të partisë, të zgjedhur sipas vullnetit të delegatëve në kongres”, tha presidenti turk.

Ai gjithashtu tha se Bullgaria është një “aleat i vlefshëm dhe një mik i besueshëm” i Türkiyes.

“Përshëndet të gjithë bashkatdhetarët tanë që jetojnë në Bullgari, të gjithë anëtarët e Lëvizjes për të Drejta dhe Liri dhe miqtë tanë bullgarë”, shtoi ai.