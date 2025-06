Türkiye do të vazhdojë përpjekjet për të provuar "barbarinë e Izraelit, përpjekjet gjenocidale, krimet e luftës dhe aktivitetet e liga jo vetëm në Gaza, por në gjithë Palestinën", tha drejtori turk i komunikimeve.

"Si vende islamike, ne do të vazhdojmë ta themi të vërtetën zëshëm. Ne kurrë nuk do të lejojmë që kauza palestineze të bjerë jashtë agjendës globale. Ne do të vazhdojmë të hedhim dritë mbi këtë errësirë ​​që Izraeli përpiqet t’i mbulojë krimet e tij," tha Fahrettin Altun të shtunën gjatë sesionit të jashtëzakonshëm të Konferencës Islamike të Ministrave të Informacionit, një ngjarje në Istanbul që përfshin vendet anëtare dhe vëzhguese të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik (OBI).

Altun tha se shpresonte se takimi do të çonte në rezultate historike dhe të dobishme për gjithë botën islame, veçanërisht për palestinezët.

Duke vënë në dukje se takimi ka një vend të veçantë në historinë e OBI-së, ai tha se grupi mbajti një takim të jashtëzakonshëm mbi baza sektoriale për herë të parë në historinë e tij.

"Ky takim është i një rëndësie jetike për të qenë në gjendje të demonstrojë një qëndrim të përbashkët kundër shtypjes izraelite dhe për të paraqitur një luftë të përbashkët për të vërtetën në fushën e komunikimit dhe medias," tha ai.

Ai shtoi se deklarata përfundimtare e takimit do të dërgojë një mesazh të fortë për komunitetin ndërkombëtar.