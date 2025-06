Një delegacion deputetësh turq mbërritën në Hagë për të ndjekur deklaratën verbale të Türkiyes në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GjND), duke trajtuar implikimet ligjore të veprimeve të Izraelit në territoret e pushtuara palestineze.

Cuneyt Yuksel, kryetari i komisionit, tha të dielën se gjykata botërore kishte dëgjuar argumentet verbale të gjithsej 45 vendeve që nga fillimi i seancave, më 19 shkurt.

“Nesër, pas prezantimit të Türkiyes, seancat dëgjimore do të përfundojnë me prezantimet e katër vendeve të tjera dhe tri organizatave ndërkombëtare”, vuri në dukje ai.

Seancat dëgjimore filluan të hënën e kaluar në Hagë pas kërkesës së Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së për një opinion këshillues mbi pasojat ligjore që rrjedhin nga politikat dhe praktikat e Izraelit në territorin e pushtuar palestinez, përfshirë Jerusalemin Lindor.

“Shpresojmë që në fund të këtij procesi të zbulohen gjetjet ligjore mbi shtypjen e palestinezëve”, shtoi Yuksel.

Ai u shpreh se Türkiye do të vazhdojë të kërkojë përgjegjësi dhe drejtësi për veprimet e Izraelit në organet përkatëse ndërkombëtare për sa kohë që pushtimi i Palestinës nga Tel Avivi do të vazhdojë.

Opinioni këshillimor jo i detyrueshëm

Përveç Türkiyes, 51 vende dhe Liga Arabe, Organizata e Bashkëpunimit Islamik dhe Bashkimi Afrikan, kanë paraqitur argumente 30 minutëshe që nga 19 shkurti, duke filluar me Palestinën në ditën e parë. Seancat do të përfundojnë me dëshminë e Maldiveve ditën e hënë.

Detyrat kryesore të GjND-së përfshijnë zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ligjore që lindin midis shteteve në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe dhënien e opinioneve këshillimore për çështjet ligjore që i referohen asaj.

Gjykata e OKB-së, me kërkesë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, do të nxjerrë një opinion këshillues jo të detyrueshëm për pasojat ligjore të politikave dhe akteve të Izraelit në Palestinën e pushtuar për këtë çështje.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë. Një vendim i përkohshëm në janar urdhëroi Tel Avivin të ndalojë aktet gjenocidale dhe të marrë masa për të garantuar ofrimin e ndihmës humanitare për civilët në Gaza.