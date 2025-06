Kompanitë gjermane i kanë vonuar ndryshimet për një kohë të gjatë, ndërsa tani kanë njoftuar se do të pushojnë nga puna më shumë se 10 mijë punëtorë.

Përkatësisht, kompanitë e mëdha gjermane, liderë në industrinë e automobilave, kimike, mekanike, farmaceutike dhe teknologjisë informative, do të pushojnë nga puna më shumë se 10 mijë punëtorë, ndër të cilët do të ketë edhe me arsim të lartë.

Arsyeja janë ndryshimet urgjente që ata i shtynë dhe që tani janë të detyruar t'i bëjnë për shkak të kërkesës më të ulët, çmimeve të larta të energjisë, fitimeve më të ulëta, strukturave të vjetruara vendimmarrëse dhe sidomos pas rritjes së normave bazë të interesit - kredive të shtrenjta.

Nëse viti 2022 ishte një vit i shkëlqyer për shitjen e frigoriferëve, lavatriçeve dhe pajisjeve të tjera shtëpiake, vitin e kaluar udhëzimet u ndryshuan. Prandaj, për shembull, Miele planifikon të zvogëlojë numrin e të punësuarve në 2.700. Po ashtu, edhe BSH e Bosch, të cilët kanë një fabrikë në Slloveni, deri në fund të vitit 2027 do të largojnë 3.500 punëtorë, nga të cilët 450 janë në menaxhim.

Shtrohet pyetja pse po ndodh e gjithë kjo tani. Në vitet e mëparshme, për shkak të normave të ulëta të interesit, kompanitë merrnin praktikisht kredi pa pagesë, shteti bashkëfinanconte pagat gjatë pandemisë dhe kërkesa për shkak të koronavirusit ishte e lartë. Tani janë kohë të ndryshme. Ato karakterizohen nga konkurrenca e ashpër nga jashtë, çmimet e larta të energjisë vendase, kostot më të larta të punës dhe ndërhyrja e inteligjencës artificiale.

Gjiganti kimik me bazë në Ludwigshaven, BASF "duhet urgjentisht të marrë masa vendimtare dhe të thella për të siguruar konkurrencë të vazhdueshme", sipas shefit Martin Brudermuller. Kjo do të thotë gjithashtu eliminimin e 2.600 vendeve të punës.

Kompania farmaceutike Bayer po krijon procese të reja vendimmarrjeje, kështu që do të reduktojë menaxhmentin e mesëm. Furnizuesi i makinave ZF mund të pushojë nga puna deri në 12.000 njerëz. Kalimi te makinat elektrike zvogëlon nevojën për punonjës përgjysmë, madje edhe inxhinierët ose programuesit nuk mbrohen nga ndryshimet. Ekziston një hendek në rritje midis kualifikimeve të punonjësve dhe nevojës për aftësi të reja.

Papunësia në Gjermani është 6,1 për qind dhe rritje parashihet të ketë edhe këtë vit.