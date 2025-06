Parlamenti i Hungarisë ratifikoi sot anëtarësimin e Suedisë në NATO, duke vulosur në thelb procesin, pasi ishte anëtari i fundit i aleancës që nuk kishte dhënë ende dritën jeshile.

Votimi u zhvillua në kryeqytetin Budapest pas takimit të javës së kaluar midis kryeministrit hungarez Viktor Orban dhe kryeministrit suedez Ulf Kristersson.

Kristersson njoftoi të premten se vendet kishin nënshkruar një marrëveshje dypalëshe për të vazhduar bashkëpunimin për avionët luftarakë JAS 39 Gripen të prodhimit suedez, të cilët Hungaria i mori me qira në 2006.

Të dy udhëheqësit ranë dakord që dhënia me qira e 14 avionëve do të zgjatet për një dekadë tjetër duke filluar nga viti 2026, ndërsa Hungaria do të blejë katër të tjerë nga Suedia.

Kristersson tha se marrëveshja do të forcojë sigurinë evropiane dhe do të jetë në dobi për të dy vendet.

Ai vlerësoi gjithashtu Hungarinë për kontributin e saj në operacionin e policisë ajrore të NATO-s në Detin Baltik, pranë Suedisë.

Javën e kaluar, partia qeverisëse e Hungarisë Fidesz propozoi për të hënën votimin për anëtarësimin e Suedisë në NATO.

Suedia duhej të merrte miratimin e 31 vendeve anëtare të NATO-s përpara anëtarësimit.

Hungaria kishte mbetur i vetmi anëtar i NATO-s që ende nuk e kishte miratuar anëtarësimin e Suedisë pasi parlamenti i Türkiyes muajin e kaluar e miratoi atë.

Suedia dhe Finlanda aplikuan për anëtarësim në NATO në maj 2022 pas fillimit të luftës së Rusisë kundër Ukrainës në fillim të atij viti.

Finlanda iu bashkua aleancës si anëtari i saj i 31-të prillin e kaluar.