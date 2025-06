Stërvitja vjetore e avancuar e luftës kundërsipërfaqsore dhe antinëndetëse e NATO-s filloi të hënën në Detin Mesdhe, në brigjet e Siçilisë, Itali.

Stërvitja "Dynamic Manta 2024" do të zgjasë deri më 8 mars në brigjet siciliane dhe në të do të marrin pjesë aleatët e NATO-s, Türkiye, Kanadaja, Franca, Gjermania, Greqia, Italia, Spanja, Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA), njoftoi Komanda Detare e NATO-s.

“Është stërvitja më e madhe dhe më komplekse e nëndetëseve në Mesdhe, e cila demonstron dhe rafinon aftësitë aleate në këtë formë të veçantë të luftës”, shtuan nga Komanda Detare.

Objektivi i stërvitjes është t'u ofrojë të gjithë pjesëmarrësve trajnime komplekse dhe sfiduese të luftës për të përmirësuar ndërveprimin dhe aftësitë kundër nëndetëseve dhe kërcënimeve tokësore.

Çdo njësi pjesëmarrëse do të ketë mundësinë të kryejë operacione të ndryshme luftarake nëndetëse.

Stërvitja do të zhvillohet në brigjet lindore dhe jugore të ishullit italian të Siçilisë. Gjashtë nëndetëse do të marrin pjesë në stërvitje në koordinim të ngushtë me forcat ajrore dhe tokësore.