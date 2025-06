Zëvendësministri i Jashtëm i Türkiyes, Ahmet Yildiz, pas prezantimit të djeshëm në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, tha se nuk ka asnjë rregull në shtetin e së drejtës që Izraeli të mos e ketë shkelur.

"Nuk ka asnjë shtet ligjor që Izraeli të mos e shkelë. Fatkeqësisht, nuk ka as rregull moral", tha Yildiz për Anadolu pas prezantimit të djeshëm në Hagë, ku u diskutuan pasojat ligjore të praktikës së Izraelit në territoret e pushtuara palestineze, duke shtuar: "Atyre iu përmenden shumë të drejta dhe rregulla, por për fat të keq, kur bëhet fjalë për Izraelin, ato nuk janë shumë të vlefshme apo të zbatuara. Në fakt, zgjidhja e vërtetë e problemit është që Izraeli t'i kthehet legjitimitetit ndërkombëtar, kjo është shumë e qartë."

Yildiz tha se shumica e prezantimeve të vendeve të tjera në Këshill kanë mbrojtur tezat për paligjshmërinë e pushtimit izraelit, siç e thotë edhe Türkiye. Por, Yildiz kujtoi se edhe pse të gjithë folësit janë dakord për këtë, fatkeqësisht nuk mund të vihet në praktikë për shkak të bllokadës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.

Yildiz tha se ai tërhoqi vëmendjen edhe për dramën humanitare në Gaza.

"Arsyeja që përmendëm Gazën është se situata po bëhet shumë e keqe. Përmasat, shtrirja dhe dëmet e shkaktuara nga sulmet e Izraelit kanë tejkaluar imagjinatën e të gjithëve. Shpresoj se do të ketë të mos ketë operacion në Rafah, se shkëmbimi i pengjeve dhe negociatat e armëpushimit do të përfundojnë dhe do të hapin derën e paqes", deklaroi Yildiz.

Ai tha se Türkiye ka shpjeguar paligjshmëritë dhe rreziqet e përfshira në praktikat dhe vendimet e Izraelit për të ndryshuar statusin historik të Kudsit (Jerusalemit), si dhe praktikat e tij për të ndryshuar statusin e vendeve të shenjta në Palestinë.

Duke theksuar se është shumë e rëndësishme të mbrohet statusi i Kudsit dhe i vendeve të shenjta atje, Yıldız nënvizoi: "Më duhet ta them këtë. Sigurisht, Kudsi Lindor do të jetë kryeqyteti i shtetit palestinez. Çdo zgjidhje tjetër përveç kjo gjithsesi nuk do të pranohet në botën islame, në fakt nuk do të pranohet fare në botë”.

"Megjithëse lobi sionist pretendon të kundërtën, ai thekson, unë them lobi sionist, jo lobi hebre. Sepse brenda këtij lobi sionist ka shumë njerëz dhe grupe johebreje. Pra, ky është tashmë një nga parametrat e zgjidhjes. Një nga arsyet pse e përmend këtë është sepse po afrohet Ramazani, por disa ministra izraelitë ende po ftojnë kolonët hebrenj dhe hebrenjtë që të hyjnë ilegalisht dhe të përdhosin këto vende të shenjta. Këto janë veprime shumë të rrezikshme. Në fakt, ata po e bëjnë këtë ndërsa emocionet janë tashmë në rritje dhe masakrat në Gaza vazhdojnë. Siç e dini, gjykata e ka prekur edhe në vendimet për ndalimin e përkohshëm që ka dhënë në rastin e gjenocidit. Deklarata të tilla duhet të shmangen. Prandaj, ne i trajtuam veçanërisht këto”, përfundoi Yildiz.