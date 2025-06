Përderisa në Evropë vazhdojnë thirrjet për ndalimin e Izraelit në Eurovizion 2024, thuhet se kënga e dytë e paraqitur nga qeveria e Tel Avivit për këtë garë u refuzua sepse përmbante mesazh politik. Siç raporton faqja izraelite e lajmeve "Ynet", në lajmin e bazuar në zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Jashtme, Unioni Evropian i Transmetuesve (EBU) anuloi këngën e dytë që Izraeli paraqiti për të marrë pjesë në garë.

Thuhet se kënga "Dance Forever", si kënga e parë e paraqitur nga Izraeli në konkurs "October Rain", i referohet sulmit të krahut ushtarak të Hamasit, Brigadave Izzeddin al-Qassam, më 7 tetor.

Në lajm u tha se kënga e dytë, ashtu si e para, u refuzua për shkak të përmbajtjes politike dhe se të dyja këngët u dërguan në garë së bashku. Në lajm thuhet se burime izraelite me njohuri për këtë çështje thanë se kërkimi i tyre për një zgjidhje me EBU-në vazhdon, por se janë "pesimist" për arritjen e një rezultati pozitiv.

Nga ana tjetër, në deklaratën e televizionit shtetëror izraelit KAN thuhet se ministri izraelit i Kulturës dhe Sportit, Miki Zohar, ka kërkuar nga EBU që të miratojë këngën e parë që Izraeli ka paraqitur në garë.

Ndërsa dihet se vendet që dëshironin të merrnin pjesë në Eurovision Song Contest me këngë që përmbanin mesazhe politike ishin të ndaluara më parë, theksohet se EBU-ja do të shqyrtonte këngën që Izraeli planifikonte të merrte pjesë në garë dhe do të vendosë për përshtatshmërinë e saj.

Pavarësisht kësaj, në deklaratën e bërë nga KAN, bëhet e ditur se nëse kënga izraelite që përmban mesazh politik refuzohet nga EBU-ja, kënga nuk do të ndryshohet dhe Izraeli "nuk mund të marrë pjesë në garë".

Presidenti izraelit, Isaac Herzog, në deklaratën e tij mbi këtë temë tha: "Është e rëndësishme që Izraeli të marrë pjesë në Eurovizion, është gjithashtu e rëndësishme të jesh i zgjuar, jo vetëm të kesh të drejtë".

Thirrje në Evropë për të përjashtuar Izraelin nga Eurovizioni

La Zarra, një këngëtare kanadeze me origjinë marokene që përfaqësoi Francën në Eurovizion 2023, bëri thirrje që Izraeli të ndalohej nga gara e këngës më 10 janar, duke thënë: "Fatkeqësisht, edhe një herë jemi përballë me masakra, gjenocid kundër popullit palestinez, sulme në Bregun Perëndimor dhe Liban".

Në Suedi, 1.000 njerëz, përfshirë artistë dhe zyrtarë të industrisë muzikore, mblodhën nënshkrime më 10 janar dhe kërkuan që "Izraeli të ndalohej nga Eurovision Song Contest". Artistët kishin kërkuar që Suedia të tërhiqej nga konkursi nëse nuk pengohej pjesëmarrja e Izraelit.

Partia e majtë 'Podemos', e cila ofron mbështetje të jashtme për qeverinë e koalicionit të krahut të majtë të pakicës spanjolle, bëri më 1 janar duke kërkuar që Izraeli të përjashtohej nga Eurovision Song Contest për shkak të sulmeve të tij kundër civilëve në Gaza.

Në disa vende si Irlanda, artistë dhe politikanë bëjnë thirrje që të parandalohet pjesëmarrja e Izraelit në Eurovizion.

Në Islandë, shoqata e muzikantëve bëri thirrje që transmetuesi kombëtar RUV të tërhiqej nga gara e Eurovizionit 2024 në dhjetor. Sipas një sondazhi të zhvilluar nga Gallup të publikuar në transmetuesin kombëtar të Islandës RUV, gjysma e qytetarëve islandezë mendojnë se gara duhet bojkotuar.