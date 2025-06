Kryeministri hungarez Viktor Orban është shprehur në një konferencë javore në radio-transmetim që Evropa dhe ShBA-ja kanë nevojë për një ndryshim në udhëheqje që lufta Rusi-Ukrainë të përfundojë.

"Le të vijnë politikanët përsëri. Le të vijë diplomacia, le të ketë armëpushim dhe le të ketë bisedime paqeje. Kjo kërkon zgjedhje parlamentare evropiane dhe në Amerikë zgjedhje presidenciale.”, theksoi Orban.

Orban komentoi se nëse shfaqej ndonjë mundësi e re liderët e rinj institucionalë evropianë, pas zgjedhjeve evropiane dhe me orientim pro paqes, mund të bashkohen me Donald Trump, ish-presidentin e ShBA-së, për të ndërmarrë një tentim të përbashkët drejt paqes, në thelb, me një iniciativë amerikane.

Sipas Orbanit, udhëheqësit perëndimorë janë të mbërthyer në një luftë të pafitueshme dhe përfundimisht do të duhet të pranojnë se nuk ekziston asnjë zgjidhje ushtarake midis Rusisë dhe Ukrainës.

“Ai moment do të vijë dhe atëherë, liderët e Evropës Perëndimore nuk do të kenë zgjidhje tjetër veçse të nxjerrin ndonjë arsye dhe të thonë se tani nuk ka asnjë mundësi për zgjidhje ushtarake”, nënvizoi Orban.

Orban është lideri i parë evropian që ka mbështetur publikisht ofertën e Trump në zgjedhjet e ardhshme presidenciale të nëntorit 2024 në ShBA.

Ministri i Jashtëm hungarez Peter Szijjarto tha se vendi i tij nuk ishte i gatshëm të dërgonte armë ose ushtarë në Ukrainë.

Vërejtjet e Szijjarto dhe Orban pasuan komentet e presidentit francez Emmanuel Macron duke thënë se shumë dislokime në Ukrainë duhet të mbeten në tryezë.