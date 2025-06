Zonja e parë turke Emine Erdoğan ka theksuar rëndësinë e rolit të grave në arritjen e paqes afatgjatë dhe të qëndrueshme në mbarë botën.

Duke iu drejtuar bashkëshorteve të liderëve dhe pjesëmarrësve në Sesionin e Grave, Paqes dhe Sigurisë të Forumit të Diplomacisë në Antalia të shtunën, Emine Erdoğan tha: "Ne nuk duhet të harrojmë se paqja afatgjatë dhe e qëndrueshme lind nga një proces ku askush nuk lihet pas".

"Suksesi i një procesi paqeje nuk mund të pritet për sa kohë që gratë, të cilat janë një pjesë themelore dhe transformuese e shoqërisë, nuk përfshihen," vuri në dukje ajo.

"Ne kurrë nuk do të përkulemi para atyre që përpiqen të reduktojnë ligjin ndërkombëtar dhe sistemin e drejtësisë të fituar me vështirësi, të arritur me kosto të madhe, në një deklaratë të shkruar", theksoi Erdoğan.

Duke nënvizuar se kombet botërore po përballen aktualisht me kriza të përmasave të tilla që asnjë vend nuk mund t'i trajtojë i vetëm, ajo u shpreh: "Themelet e vlerave dhe institucioneve që na mbajnë të bashkuar si njerëzim nuk janë tronditur kurrë kaq thellë në historinë e fundit".

“Ne po e mbajmë këtë takim jo në një mjedis paqësor, por fatkeqësisht, nën hijen e errët të luftës”, shtoi Erdoğan, duke iu referuar luftës së vazhdueshme izraelite në Gaza.

“Në një epokë ku polarizimi dhe racizmi janë në rritje, intoleranca dhe lakmia ushqejnë urrejtjen, ruajtja e paqes dhe rendit po bëhet gjithnjë e më e vështirë”, shtoi ajo.

Izraeli ka nisur një ofensivë ushtarake vdekjeprurëse në Gazën e Palestinës që nga një sulm i Hamasit më 7 tetor 2023, për të cilin Tel Avivi tha se vrau më pak se 1.200 njerëz.

Të paktën 30.320 palestinezë janë vrarë që atëherë dhe 71.533 të tjerë janë plagosur në mes të shkatërrimit në masë dhe mungesave elementare.

Izraeli ka vendosur gjithashtu një bllokadë ndaj Gazës, duke e lënë popullsinë e saj, veçanërisht banorët e Gazës veriore, në prag të urisë.

Lufta izraelite ka shtyrë 85% të popullsisë së Gazës në zhvendosje të brendshme mes mungesës akute të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve, ndërsa 60% e infrastrukturës së enklavës është dëmtuar ose shkatërruar, sipas OKB-së.

Izraeli po akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë.

Një vendim i përkohshëm në janar urdhëroi Tel Avivin të ndalojë aktet gjenocidale dhe të sigurojë ofrimin e ndihmës humanitare për civilët në Gaza.

Situata vazhdon të ngrejë shqetësime në skenën ndërkombëtare, duke nënvizuar nevojën urgjente për ndërhyrje diplomatike dhe ndihmë humanitare në rajonin e përfshirë nga konflikti.