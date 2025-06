“Çështjet në lidhje me kufijtë e Türkiyes me Irakun do të zgjidhen përgjithmonë këtë verë,” ka thënë presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan, pasi terroristët e PKK-së shpesh fshihen në Irakun verior, përtej kufirit, për të komplotuar sulme në Türkiye.

Vërejtjet erdhën pas një takimi të kabinetit në Kompleksin Presidencial në Ankara të hënën.

Duke iu referuar kryesisht PKK-së, me bazë përtej kufirit në Irakun verior, dhe degës së saj siriane, YPG/PKK-së, ai tha: "Ne jemi gati të sjellim makthe të reja për ata që mendojnë se mund ta gjunjëzojnë Türkiyen me formacione terroriste kufijtë e saj jugorë”.

Ai shprehu gjithashtu se Türkiye është e vendosur "të krijojë një korridor sigurie përgjatë kufijve të saj me Sirinë, duke u shtrirë 30-40 kilometra (18.6-25 milje) në thellësi", një hap që u përpoq të merrte me paktet e mëparshme me forcat amerikane dhe ruse në rajon, marrëveshje që Ankaraja thotë se nuk u ndoqën.

Sulmi i vazhdueshëm në Gaza

Presidenti turk preku gjithashtu sulmin dhe mizoritë e vazhdueshme në Gazën e Palestinës, duke u shprehur se "Türkiye po bën më të mirën për Gazën dhe Palestinën dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë".

Duke vënë në dukje mbështetjen e Ankarasë për palestinezët përmes diplomacisë dhe ndihmës humanitare, ai vuri në dukje domosdoshmërinë e përpjekjeve ndërkombëtare për zgjidhjen e çështjes.

Duke nxitur një botë të bashkuar islamike "si tullat e një muri, veçanërisht për Gazën", ai tha: "Zgjidhja e problemit (Gazës) qëndron në arritjen e një konsensusi ndërkombëtar efektiv dhe të vendosur".

Vjeshtën e kaluar, një grup kontakti u formua nga vendet e rajonit së bashku me Organizatën e Bashkëpunimit Islamik (OBI) dhe Ligën Arabe për të nxitur një armëpushim në Gaza dhe krijimin e një shteti të Palestinës përgjatë kufijve të para vitit 1967 me kryeqytetin e saj Jerusalemin Lindor.

Sulm izraelit ndaj palestinezëve që prisnin radhë për ndihma

Të enjten, forcat izraelite hapën zjarr ndaj një turme palestinezësh që prisnin ndihmë humanitare në zonën e rrethrrotullimit Al Nabulsi në rrugën Al Rashid, një rrugë kryesore bregdetare në perëndim të qytetit të Gazës në Gazën veriore.

Sulmi la të paktën 112 palestinezë të vdekur dhe 760 të plagosur.

Izraeli ka nisur një ofensivë ushtarake vdekjeprurëse në enklavën e rrethuar palestineze që nga një sulm i 7 tetorit 2023 nga grupi palestinez Hamas, për të cilin Tel Aviv thotë se vrau afro 1200 njerëz.

Lufta e Izraelit në Gaza hyn në ditën e saj të 150-të, duke vrarë të paktën 30.534 palestinezë, kryesisht fëmijë dhe gra, dhe duke plagosur 71.980 të tjerë.

Lufta izraelite ka shtyrë 85% të popullsisë së Gazës në zhvendosje të brendshme mes mungesës akute të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve, ndërsa 60% e infrastrukturës së enklavës është dëmtuar ose shkatërruar, sipas OKB-së.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë.

Një vendim i përkohshëm në janar urdhëroi Tel Avivin të ndalojë aktet gjenocidale dhe të marrë masa për të garantuar ofrimin e ndihmës humanitare për civilët në Gaza.