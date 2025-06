Le të bëjmë një xhiro të shpejtë të qytetit, ku na presin histori magjepsëse në çdo cep… -Trashëgimia Botërore - Vitin e kaluar, thesari i 20-të kulturor i Türkiyes, qyteti i mrekullueshëm antik i Gordionit në lagjen Polatli të Ankarasë, u regjistrua në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.

Gordion, kryeqyteti politik dhe kulturor i Frigjisë, ka qenë i banuar vazhdimisht për rreth 4500 vjet dhe njihet si shtëpia e mbretit legjendar Midas. Sipas mitologjisë, mbreti Midas u mallkua me "prekjen e artë". Tuma e tij, konsiderohet "tuma e tretë më e madhe në botë". -Në prani të udhëheqësit të pavdekshëm - Një nga simbolet më domethënëse në Ankara është Anıtkabir, vendi i fundit i prehjes së Mustafa Kemal Ataturkut, themeluesit të Republikës së Türkiyes. I vendosur në zemër të Anittepe, ky kompleks i mrekullueshëm mauzoleumi mbulon 750.000 metra katrorë.

Ai përbëhet nga tri pjesë kryesore: Rruga e Luanëve, Sheshi Ceremonial dhe varri i Ataturkut. Përveç kësaj, në Anıtkabir gjenden edhe Muzeu Ataturk dhe Muzeu i Luftës së Pavarësisë, të cilët dëshmojnë për zhvillimin e një kombi modern.- Monumenti i Shenjtë -

Xhamia Ahi Serefeddin në Ankara është një nga 21 monumentet kulturore dhe historike të Türkiyes që janë regjistruar në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Kjo xhami është një nga pesë xhamitë që janë shpallur

"Trashëgimi Botërore" me emrin "Xhamitë hipostile prej druri të Anadollit mesjetar" dhe është një nga xhamitë më të vjetra të ruajtura në Türkiye. Me të hyrë në xhami, ju do të hasni 24 shtylla të mrekullueshme prej druri me kapitele mermeri, të cilat simbolizojnë harmoninë e pranishme në të gjithë ndërtesën.

- Eksplorimi i Qytetit te Vjetër -

Pasi të keni vizituar Xhaminë Ahi Serefeddin, mund të ngjiteni në Kalanë e Ankarasë aty pranë për të shijuar një pamje panoramike të qytetit. Kjo kala, e ndërtuar fillimisht si një garnizon ushtarak, tani është një destinacion i preferuar turistik që jo vetëm ofron një pamje të bukur, por gjithashtu strehon Muzeun e Qytetërimeve të Anadollit, Shtëpinë e vjetër të Ankarasë, xhamitë dhe pika të tjera historike.

Vëmendjen tuaj meriton edhe zona brenda lagjes Kaleici. Shtëpitë magjepsëse dy-trikatëshe të stilit të Ankarasë, prej druri, qerpiçi dhe tullash, rreshtohen në rrugët e ngushta.

Shumica e këtyre ndërtesave të bukura janë kthyer në hotele apo dyqane suveniresh, ku ndjehet shpirti i qytetit, së bashku me kafenetë dhe restorantet që përfaqësojnë shijet e njohura të qytetit. - Gjurmët e së kaluarës - Shumë ndërtesa kanë formësuar horizontin e Ankarasë, veçanërisht ato të ndërtuara gjatë bumit të ndërtimit të Republikës. Ju mund të vizitoni ndërtesat ikonike të Republikës, të cilat sot strehojnë Muzeun Etnografik dhe Muzeun e Pikturës dhe Skulpturës. Nëse keni kohë për të vizituar vetëm një muze, për të mësuar më shumë rreth historisë kulturore magjepsëse të Anadollit, merrni parasysh Muzeun e Qytetërimeve të Anadollit.

I vendosur në dy ndërtesa historike otomane që janë rinovuar dhe ripërdorur, koleksioni mbresëlënës i muzeut përbëhet nga artefakte unike për rajonin e Anadollit që shfaqen në mënyrë kronologjike, duke filluar me epokën paleolitike në 1997. Muzeu i Qytetërimeve të Anadollit është shpallur “Muzeu Evropian i Vitit” dhe konsiderohet si një nga muzetë lider në botë. Përveç kësaj, ky është një vend i shkëlqyer për të mësuar rreth historisë së pasur kulturore të Anadollit. - Trashëgimia e lavdishme romake - Ankaraja përmban gjithashtu vende të shumta të epokës romake, duke përfshirë Kolonën e Julianit, e cila besohet se është ngritur për nder të vizitës së perandorit romak Julian (361-363 pas Krishtit) në Ankara.

Ankaraja përmban gjithashtu vende të shumta të epokës romake, duke përfshirë Kolonën e Julianit, e cila besohet se është ngritur për nder të vizitës së perandorit romak Julian (361-363 pas Krishtit) në Ankara.

Ju gjithashtu mund të shihni Banjat Romake, të ndërtuara në shekullin e 3-të nga perandori romak Caracalla, djali i Septimius Severus, në emër të Asclepius, perëndia e shëndetit, dhe Tempulli i Augustit, i quajtur pas perandorit romak.

Gjithashtu, mund të shihni banjat romake, të cilat u ndërtuan në shekullin III nga perandori romak Caracalla, djali i Septimius Severus, në emër të Asclepius, perëndisë së shëndetit, dhe Tempulli i Augustit, i quajtur pas perandorit romak.

- Oazë e kulturës -

Ankaraja, zemra e skenës kulturore, është gjithashtu shtëpia e institucioneve të shquara si Opera e Ankarasë, Orkestra Simfonike Presidenciale (CSO Ada) dhe CerModern.

Vizitoni ndërtesën moderne të Orkestrës Simfonike Presidenciale Ada, e vendosur në zemër të qytetit midis Kalasë së Ankarasë dhe Anıtkabir dhe shijoni një koncert, ose drejtohuni në jug në CerModern për të përjetuar frymën moderne të qytetit.