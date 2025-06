Monitoruesi i të drejtave të njeriut Euro-Med publikoi një raport të dielën se tanket izraelite "qëllimisht" shkelin palestinezë të gjallë në Rripin e Gazës.

Organizata me bazë në Gjenevë i përshkroi këto krime si "pjesë e gjenocidit izraelit kundër palestinezëve në Rripin e Gazës".

Euro-Med Monitor raportoi disa raste të forcave izraelite që shkelnin mbi civilët palestinezë, duke përfshirë një burrë më 29 shkurt, një familje më 23 janar, njerëz të zhvendosur në dhjetor 2023 dhe një familje tjetër më 20 shkurt.

Euro-Med Monitor dokumentoi vrasjen e një palestinezi, i cili u shkel me dashje në lagjen Al Zaytoun të qytetit të Gazës më 29 shkurt, pasi u arrestua. Burri iu nënshtrua marrjes në pyetje brutale nga anëtarët e ushtrisë izraelite, të cilët i lidhën duart me pranga plastike me zinxhir përpara se ta përplasnin me një automjet ushtarak.

Ndër incidentet e dokumentuara është edhe ai i 23 janarit, kur një tank izraelit shkeli anëtarët e familjes Ghannam ndërsa ata po flinin në një strehë në zonën e Kullave Taiba të Khan Younis. Si pasojë, babai dhe vajza e tij e madhe u vranë dhe tre fëmijët e mbetur dhe gruaja e tij u plagosën.

“Euro-Med Monitor ka konfirmuar se të gjitha këto shkelje janë pjesë e një përpjekjeje më të madhe izraelite për të dehumanizuar çdo palestinez në Rripin e Gazës, në mënyrë që të justifikohen dhe normalizohen krimet e kryera kundër tyre”, shtohet në deklaratë.

Grupi përsëriti thirrjen e tij për komunitetin ndërkombëtar që "të zbatojë menjëherë detyrimet e tij ndërkombëtare për të ndaluar gjenocidin që Izraeli ka kryer kundër të gjithë palestinezëve në Rripin e Gazës për rreth pesë muaj".

Izraeli nisi një ofensivë vdekjeprurëse në Rripin e Gazës pasi Hamasi sulmoi Izraelin më 7 tetor, duke vrarë të paktën 30.534 njerëz dhe duke shkaktuar shkatërrim masiv dhe mungesa të furnizimeve në enklavën e bllokuar palestineze.

Më 26 janar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë vendosi që Izraeli duhet të përmbahet nga çdo aktivitet që lidhet me vrasjen, sulmin dhe shkatërrimin e banorëve të Rripit të Gazës dhe të marrë të gjitha masat për të parandaluar gjenocidin, pas një padie për gjenocid të ngritur nga Republika e Afrikës së Jugut.