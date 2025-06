Këshilltari i Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, John Kirby, në konferencën e përditshme për media vlerësoi gjendjen e fundit në Gaza dhe procesin e mundshëm të armëpushimit.

Sipas tij, Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Hamasit të hënën të binte dakord për një marrëveshje për lirimin e pengjeve me Izraelin, e cila do të përfshinte gjithashtu një armëpushim gjashtëjavor në Gaza përpara muajit të agjërimit mysliman të Ramazanit.

"Është thelbësore të shihet një armëpushim i përkohshëm si pjesë e kësaj marrëveshjeje pengjesh. Ne i bëjmë thirrje Hamasit të pranojë kushtet që janë në tryezë tani, ku lirimi i pengjeve të cenueshme, të sëmurëve, të plagosurve, grave të moshuara ... do të rezultojë në një armëpushim të menjëhershëm gjashtëjavor dhe do të mundësojë rritjen e ndihmës humanitare”, është shprehur zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare John Kirby gjatë një konference online.

Ai shtoi se Izraeli ka rënë dakord me këtë propozim dhe tani përgjegjësia është mbi Hamasin që të bëjë të njëjtën gjë.

Në deklaratën e tij Kirby shprehu shpresë duke thënë se Shtëpia e Bardhë beson se është e mundur të arrihet një marrëveshje para Ramazanit, më 10 mars.

Ai nënvizoi se armëpushimi do të ndihmonte në reduktimin e disa prej viktimave civile dhe dëmtimeve në infrastrukturë, si dhe do të mundësonte një "qasje me shumë nivele të nxjerrjes së pengjeve" dhe një rritje të ndihmës humanitare.

Takimi Harris-Gantz

Nënpresidentja e ShBA-së, Kamala Harris, u takua me anëtarin e kabinetit të luftës izraelite dhe udhëheqësin e opozitës Benny Gantz në Uashington.

Përpara takimit të tyre, Harris tha se ajo dhe Gantz do të diskutonin për arritjen e marrëveshjes së pengjeve, marrjen e ndihmës dhe "arritjen e armëpushimit gjashtëjavor".

"Ne të gjithë duam që ky konflikt të përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur.", deklaroi Harris.

Delegacione nga Hamasi, Katari dhe ShBA-ja thuhet se janë në Kajro për të rifilluar një raund të ri negociatash për armëpushim në Rripin e Gazës.

Me herët, me ndërmjetësimin e Katarit, Egjiptit dhe SHBA-së, u arrit një marrëveshje midis Hamasit dhe Izraelit për një javë deri më 1 dhjetor, gjatë së cilës të burgosurit u shkëmbyen mes një armëpushimi dhe ndihma humanitare shumë e kufizuar u lejua në Gaza.

Izraeli aktualisht vlerëson se ka afërsisht 136 pengje izraelite në Gaza, ndërsa mban jo më pak se 8.800 palestinezë në burgjet e tij, sipas burimeve zyrtare nga të dyja palët.

Megjithatë, Hamasi më vonë njoftoi vrasjen e 70 pengjeve si rezultat i bombardimeve izraelite të Gazës.