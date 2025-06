Ministri i Punëve të Jashtme i Bosnjë-Hercegovinës, Elmedin Konakoviq, ka takuar të mërkurën në Budapest ministrin e Punëve të Jashtme dhe të Tregtisë së Hungarisë, Peter Sijarto.

Ministria e Punëve të Jashtme e BeH-së njoftoi se në takim u theksua se bashkëpunimi dypalësh ndërmjet BeH-së dhe Hungarisë është i gjerë dhe pa çështje të hapura. U shpreh besimi se bashkëpunimi i mirë në disa fusha do të intensifikohet dhe përmirësohet në periudhën e ardhshme.

“Gjatë takimit, ministri Konakoviq raportoi për situatën aktuale të brendshme politike në Bosnjë e Hercegovinë, me referencë të veçantë për miratimin e pesë ligjeve të rëndësishme në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ai e njoftoi bashkëbiseduesin se po punohet intensivisht edhe në finalizimin e Projektligjit për parandalimin e konfliktit të interesit. Ai konsideroi se do të ishte jashtëzakonisht e rëndësishme që Bosnja e Hercegovina të marrë një vendim për hapjen e negociatave të anëtarësimit në takimin e ardhshëm të Këshillit Evropian”, thuhet në njoftim.

Konakoviq shtoi se negociatat e pranimit do të forcojnë më tej politikën e jashtme të BeH-së dhe do të ofrojnë një kuadër të qartë institucional për reformën shoqërore. Ai shprehu mirënjohjen e tij për Hungarinë për mbështetjen dhe ndihmën që i jep BeH-ja në rrugën e saj evropiane.

Ministri Sijarto vuri në dukje se Hungaria mbështet plotësisht rrugën evropiane të BeH-së. Ai theksoi se Hungaria, si anëtare e BE-së, luan rol të rëndësishëm në mbështetjen e përpjekjeve të Bosnjë-Hercegovinës drejt integrimit evropian, duke ofruar ndihmë në procesin e anëtarësimit.

Ai iu referua presidencës së Këshillit të BE-së, të cilën Hungaria e merr nga 1 korriku i këtij viti, dhe një nga synimet kryesore do të jetë përshpejtimi i procesit të integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE.

“Ai vlerësoi se ky proces sjell paqe dhe stabilitet në rajon. Ai përsëriti se Hungaria ka vendosur dy diplomatë për të ndihmuar MPJ-në e BeH-së në fushën e integrimit në BE dhe NATO dhe ka ofruar trajnim për 50 zyrtarë të administratës publike të BeH-së në Akademinë Diplomatike Hungareze, të cilët do të kenë mundësinë të mësojnë nga përvojat hungareze në hapa në kuadër të procesit të anëtarësimit në BE dhe sfidave që janë në rrugë e sipër, të cilat do të jenë në ndihmë të madhe për vendin tonë”, thuhet në njoftim.

Pas takimit, ministrat Konakoviq dhe Sijarto nënshkruan Planin e Veprimit për transferimin e njohurive për procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian ndërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme të Bosnjë-Hercegovinës dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të Tregtisë së Hungarisë.