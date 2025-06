Forcimi i solidaritetit dhe kapaciteteve të BE-së për zbulimin, mbrojtjen dhe reagimin ndaj kërcënimeve dhe incidenteve që lidhen me sigurinë kibernetike, si dhe përmirësimi i qëndrueshmërisë së Unionit në hapësirën e internetit, parashikojnë ndryshimet në Rregulloren e Sigurisë Kibernetike, për përmbajtjen e së cilës përfaqësuesit Këshilli Evropian dhe Parlamenti Evropian arritën një marrëveshje gjatë natës së kaluar.

Sipas Sekretarit belg të Shtetit për Digjitalizimin, Reformat Administrative dhe Mbrojtjen e Privatësisë, Mathieu Michel, marrëveshja përfaqëson një moment historik të ri për qëndrueshmërinë kibernetike të Evropës.

“Këto rregulla do të forcojnë kapacitetet e BE-së dhe shteteve anëtare për t'u përgatitur, parandaluar, përgjigjur dhe rikuperuar nga kërcënimet ose incidentet e mëdha kibernetike”, theksoi Michel.

Ai shtoi se ndryshimet në Rregullore do të krijojnë mundësi për certifikimin e shërbimeve që do të duhet të mundësojnë një nivel të lartë të përbashkët të sigurisë kibernetike në BE, duke lehtësuar funksionimin e tyre ndërkufitar për mbrojtjen e qytetarëve dhe bizneseve evropiane.

Objektivat kryesore të ndryshimeve të Rregullores janë të ofrojnë mbështetje për zbulimin dhe ndërgjegjësimin e kërcënimeve dhe incidenteve kibernetike, për të forcuar qëndrueshmërinë dhe mbrojtjen e institucioneve kritike dhe shërbimeve thelbësore, si spitalet dhe shërbimet publike, për të rritur solidaritetin në nivel të BE-së në përgjigjen e krizave kibernetike në shtetet anëtare dhe garantimin e një mjedisi digjital të sigurt për qytetarët dhe bizneset.

Për zbulimin e shpejtë dhe efikas të kërcënimeve të mëdha digjitale, parashikohet krijimi i një "sistemi paralajmërues të sigurisë kibernetike", si një infrastrukturë panevropiane e përbërë nga qendra kombëtare dhe ndërkufitare në të gjithë BE-në, e cila do të jetë përgjegjëse për shkëmbimin e informacionit dhe zbulimin dhe kundërshtimin e kërcënimeve në internet.

Ndryshimet parashikojnë gjithashtu krijimin e një Mekanizmi të Reagimit Emergjent të Sigurisë Kibernetike, i cili duhet të rrisë gatishmërinë dhe kapacitetin e BE-së për t'iu përgjigjur incidenteve në internet.

Ndryshimet ligjore vendosin gjithashtu një Mekanizëm Vlerësimi, i cili do të duhet të vlerësojë efektivitetin e aktiviteteve të sigurisë kibernetike, si dhe kontributin e Rregullores në forcimin e pozicionit konkurrues të sektorëve industrialë dhe të shërbimeve të BE-së.