Ministrja e ekstremit të djathtë për Vendbanimet dhe Vizionin Kombëtar në Izrael, Orit Strock, në një deklaratë në llogarinë e saj në platformën e mediave sociale X konfirmoi miratimin për ndërtimin e 3.500 shtëpive të reja të paligjshme.

"Ne do të ndërtojmë atdheun tonë sepse ne zotërojmë këto toka. Vendi ynë do të ndërtohet me gjithë shkatërrimet. Ne do ta ndërtojmë atdheun tonë me fuqinë e vullnetit tonë", tha Strock.

Ministri i Financave të ekstremit të djathtë të Izraelit, Bezalel Smotrich njoftoi vendimin për ndërtimin e 3.500 shtëpive të reja të paligjshme në një postim në platformën X. Ai deklaroi se "qeveria aktuale vitin e fundit ka licencuar ndërtimin e 18.515 shtëpive në Bregun Perëndimor".

Smotrich theksoi se "përveç lejeve të ndërtimit, ata bënë edhe një investim të madh për të përmirësuar infrastrukturën e transportit, punësimin dhe cilësinë e jetës".

Aktivitetet ilegale të vendbanimeve të Izraelit

Izraeli ra dakord të ndalonte aktivitetet e vendbanimeve për një kohë në takimet e mbajtura në Akaba të Jordanisë më 26 shkurt 2023 dhe në Sharm al-Sheikh të Egjiptit më 19 mars 2023, me pjesëmarrjen e Palestinës, Jordanisë, ShBA-së dhe Egjiptit.

Pavarësisht premtimeve të Izraelit, aktivitetet e vendbanimeve në vitin 2023 arritën nivelin më të lartë në 10 vitet e fundit. Dominimi i Izraelit në Kudsin Lindor, të cilin e pushtoi në vitin 1967 dhe vendbanimet hebraike që ai ndërtoi atje, konsiderohen të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar.