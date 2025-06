Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka përsëritur vendosmërinë e Türkiyes në luftën kundër terrorizmit, duke thënë se vendi përfundimisht do të çrrënjosë "rrënjët" e terroristëve.

"Ne do të zhdukim përfundimisht, por me siguri, rrënjët e hordhive vrasëse të paguara që veprojnë si klerikët e imperialistëve", tha Recep Tayyip Erdoğan të mërkurën gjatë një takimi të mbajtur në provincën Elazig të Türkiye.

“Ne u kërkojmë llogari atyre që, duke u mbështetur në zotërinjtë e tyre perëndimorë, hedhin sytë e pangopur mbi tokat tona dhe përpiqen të na përçajnë, me një llogari proporcionale me veprimet e tyre. Ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë”, shtoi më tej Erdoğan.

“Kur bëhet fjalë për mbijetesën e atdheut tonë, integritetin e shtetit tonë dhe paqen dhe sigurinë e popullit tonë, ne nuk mbyllim sytë para askujt”, tha presidenti Erdoğan.

"Ne jemi gati të sjellim makthe të reja për ata që mendojnë se mund ta gjunjëzojnë Türkiyen me një formacion terrorist përgjatë kufijve jugorë të saj", tha Recep Tayyip Erdoğan të hënën pas kryesimit të një takimi të kabinetit në kryeqytetin Ankara, duke iu referuar kryesisht grupi terrorist PKK, me bazë përtej kufirit në Irakun verior, dhe dega e saj siriane, YPG/PYD.

Në fushatën e saj terroriste më shumë se 35-vjeçare kundër Türkiyes, PKK-ja - e listuar si një organizatë terroriste nga Türkiye, ShBA-ja dhe BE-ja - ka qenë përgjegjëse për vdekjen e më shumë se 40.000 njerëzve, duke përfshirë gra, fëmijë dhe foshnja.