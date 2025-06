Duke e quajtur Izraelin “fuqi pushtuese” në Gaza, ministri i Jashtëm britanik, David Cameron, ka thënë se i ka bërë presion Tel Avivit për të rritur fluksin e ndihmës në enklavën e rrethuar, e cila po vuan një krizë të rëndë humanitare pas pesë muajsh luftë.

“Mbretëria e Bashkuar mbështet të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje. Por, si fuqi pushtuese në Gaza, Izraeli ka një përgjegjësi ligjore për të siguruar që ndihma është në dispozicion për civilët”, tha Cameron të mërkurën.

“Kjo përgjegjësi ka pasoja, duke përfshirë kur ne si Mbretëri e Bashkuar vlerësojmë nëse Izraeli është në përputhje me ligjin ndërkombëtar humanitar.”

Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se palestinezët në Gaza po u afrohen kushteve të urisë mes mungesës kritike të ushqimit, ujit, karburantit dhe ilaçeve të shkaktuara nga një rrethim izraelit dhe pushtimi brutal.

“Ne ende nuk po shohim përmirësime në terren. Kjo duhet të ndryshojë”, deklaron Cameron se i ka thënë anëtarit të kabinetit izraelit të luftës dhe rivalit të Netanyahut Benny Gantz gjatë një takimi.

Cameron i tha gjithashtu Gantzit se Mbretëria e Bashkuar ishte “thellësisht e shqetësuar” për mundësinë e një pushtimi izraelit në Rafah, qyteti më jugor i Gazës në kufirin me Egjiptin, i mbushur me njerëz të zhvendosur që jetojnë në kushte johigjienike dhe përplot me njerëz.

Në një postim në X, Cameron tha se Gazës i duhej një “pauzë e menjëhershme humanitare”, rritje e kapacitetit për shpërndarjen e ndihmave, duke përfshirë rrugët tokësore dhe detare, dhe një zgjerim të llojit të ndihmës humanitare të lejuar, duke përfshirë strehimin dhe riparimin e infrastrukturës.

Gjenocidi i Izraelit në Gaza

Gantz, që është rival politik i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, dëgjoi një mesazh të ngjashëm kur takoi Zëvendëspresidenten e ShBA-së Kamala Harris në Uashington dhe zyrtarë të tjerë të hënën.

Takimi me Gantzin, një ish-shef ushtarak centrist, ka nënvizuar zhgënjimin në rritje nga Shtëpia e Bardhë për mënyrën se si qeveria e ekstremit të djathtë të Netanyahut po ndjek luftën, e cila ka lënë dhjetëra mijëra të vdekur dhe ka krijuar një katastrofë humanitare në Gaza.

Vizita e Gantzit në ShBA u kritikua nga Doudi Amsellem, ministri i bashkëpunimit rajonal i Izraelit, në një postim në platformën e medieve sociale X, ku tha: “Zoti Gantz, hyrja juaj në qeveri kishte për qëllim të krijonte unitet në një kohë emergjence, jo të ishte Kalë i Trojës.”

Takimi i Cameronit me Gantzin erdhi një ditë pasi ai u tha anëtarëve të Dhomës së Lordëve se njerëzit në Gaza “po vdesin nga uria” dhe Izraeli duhet të lejojë më shumë ndihmë humanitare.

Rreth 1,5 milion palestinezë të zhvendosur më parë nga lufta e Izraelit në Gaza janë strehuar në Rafah, duke kërkuar strehim nga armiqësitë.

Planet e raportuara të Izraelit për pushtim në qytet kanë goditur këmbanat e alarmit ndërkombëtar, me shumë vende që kërkojnë përmbajtje ose anulim të pushtimit.

Izraeli ka vrarë të paktën 30.717 njerëz, kryesisht fëmijë dhe gra, ndërsa ka plagosur 72.156 në Gazën e rrethuar.

Lufta izraelite ka shtyrë 85 për qind të popullsisë së Gazës në zhvendosje të brendshme mes mungesës akute të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve, ndërsa 60 për qind e infrastrukturës së enklavës është dëmtuar ose shkatërruar, sipas OKB-së.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë. Një vendim i përkohshëm në janar urdhëroi Tel Avivin të ndalojë aktet gjenocidale dhe të marrë masa për të garantuar ofrimin e ndihmës humanitare për civilët në Gaza.