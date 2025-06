Duhet të shpallet një armëpushim urgjent dhe të rritet ndihma humanitare në Gaza, i ka thënë ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan këshilltarit të Sigurisë Kombëtare të SHBA-së, Jake Sullivan, gjatë një takimi në Washington sot, thanë burime diplomatike.

Izraeli ka vrarë më shumë se 30.000 palestinezë në Gaza që nga inkursioni i Hamasit më 7 tetor 2023, në të cilin Tel Avivi thotë se janë vrarë rreth 1.200 persona. Fushata ushtarake dhe rrethimi izraelit kanë çuar gjithashtu në zhvendosje masive, shkatërrim dhe mungesë ushqimi.

Në takim është theksuar gjithashtu domosdoshmëria që lufta në Ukrainë të mos zgjatet më tej dhe se zgjidhja duhet të jetë në kuadër të “integritetit territorial dhe politik të Ukrainës”.

Gjatë takimit është nënvizuar gjithashtu vendosmëria e Türkiyes në luftimin e organizatave terroriste në Siri, duke i kërkuar ShBA-së të veprojë në përputhje me frymën e aleancës dhe të ndërpresë lidhjet e saj me grupet terroriste të lidhura me PKK-në.

Është nënvizuar gjithashtu rëndësia e stabilitetit politik në Irak, me çështjen e luftimit të organizatave terroriste në rajon.

Gjithashtu, është diskutuar mbështetja për procesin e paqes Azerbajxhan-Armeni dhe është theksuar se përparimi në këtë drejtim do të ishte vendimtar për mirëqenien e rajonit të Kaukazit.