Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu shprehu kundërshtimin e tij të dielën për vendosjen e Autoritetit Palestinez në krye të Gazës pas përfundimit të luftës, duke theksuar se "shumica dërrmuese e izraelitëve" pajtohen me të dhe mbështesin politikat e tij.

Deklaratat e tij erdhën në një intervistë për uebsajtin e lajmeve Politico.

Izraelitët thonë se “pasi të kemi eliminuar Hamasin, gjëja e fundit që duhet të bëjmë është të sjellim Autoritetin Palestinez në Gaza, i cili i edukon fëmijët e tij në terrorizëm dhe financon terrorizmin”, tha ai.

Netanyahu shtoi se izraelitët mbështesin pikëpamjen e tij se "ne duhet të refuzojmë me forcë përpjekjen për të goditur në fyt një shtet palestinez".

“Shumica e izraelitëve e kuptojnë se, nëse nuk e bëjmë këtë, ajo që do të kemi është një përsëritje e masakrës së 7 tetorit, e cila është e keqe për Izraelin, e keqe për palestinezët dhe e keqe për të ardhmen e paqes në Lindjen e Mesme”.

Kjo nuk është hera e parë që Netanyahu shpreh kundërshtimin e tij ndaj lejimit të Autoritetit Palestinez të qeverisë Gazën.

Në përgjigje të deklaratave të fundit të bëra nga presidenti amerikan Joe Biden në një intervistë me kanalin televiziv të ShBA-së MSNBC, në të cilën ai akuzoi Netanyahun për "më shumë e ka lënduar Izraelin sesa për të ndihmuar Izraelin", ky i fundit komentoi: "Unë nuk e di saktësisht se çfarë presidenti donte të thoshte, por nëse ai donte të thoshte me këtë që unë po ndjek politika private kundër dëshirës së shumicës së izraelitëve dhe se kjo po dëmton interesat e Izraelit, atëherë ai e ka gabim në të dyja aspektet”.

“Këto nuk janë vetëm politikat e mia private”, vijoi Netanyahu.

"Ato janë politika të mbështetura nga shumica dërrmuese e izraelitëve".

Kohët e fundit, raportet e mbështetura nga deklaratat zyrtare janë rritur në lidhje me tensionet midis Uashingtonit dhe Tel Avivit mbi Izraelin që pengon arritjen e një marrëveshjeje me Hamasin për një armëpushim dhe shkëmbim të të burgosurve dhe për numrin e madh të viktimave civile në luftën në Gaza, pavarësisht paralajmërimeve të përsëritura.

Por, ekspertët ia atribuojnë ndryshimin e tonit të ShBA-së betejës për presidencën në zgjedhjet e ardhshme të nëntorit, ku ka frikë se mbështetja e verbër e Biden për Izraelin, që përkon me imazhet që dalin nga Gaza për krimet e luftës, do të çojë në një rënie të popullaritetit të tij, veçanërisht në shtetet me shumicë myslimane.

Evazioni i Izraelit ndaj zgjidhjes me dy shtete dhe çdo negociatë që mund të çojë në të është përballur me kritika edhe nga aleatët e saj perëndimorë, të cilët konsiderojnë se Lindja e Mesme do të gëzojë paqen vetëm nëse kjo zgjidhje zbatohet dhe krijohet një shtet i pavarur për palestinezët, krahas Izraelit.

Izraeli ka zhvilluar një ofensivë vdekjeprurëse ushtarake në Rripin e Gazës që nga një sulm ndërkufitar i 7 tetorit i udhëhequr nga grupi palestinez Hamas, në të cilin u vranë rreth 1.200 njerëz.

Afro 31.000 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, janë vrarë në Gaza dhe mbi 72.500 të tjerë janë plagosur në mes të shkatërrimit në masë dhe mungesës së gjërave elementare.

Lufta izraelite ka shtyrë 85% të popullsisë së Gazës në zhvendosje të brendshme mes një bllokade të shumicës së ushqimeve, ujit të pastër dhe ilaçeve, ndërsa 60% e infrastrukturës së enklavës është dëmtuar ose shkatërruar, sipas OKB-së.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë. Një vendim i përkohshëm në janar urdhëroi Tel Avivin të ndalojë aktet gjenocidale dhe të marrë masa për të garantuar ofrimin e ndihmës humanitare për civilët në Gaza.