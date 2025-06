"Okupimi i Gazës nga Izraeli do të përfundojë. Por ne nuk do të harrojmë atë që ndodhi sot; ne do t'i sjellim mizoritë, krimet e luftës dhe gjenocidin e Izraelit në vëmendjen e komunitetit botëror kurdo që të jetë e mundur dhe nuk do të ndalemi së foluri për të kaluarën e gjatë kriminale të Izraelit", tha Drejtori i Komunikimit i Türkiyes, Fahrettin Altun.

Duke folur për platformën e lajmeve digjitale Fokusplus të hënën, Fahrettin Altun ndau njohuritë e tij mbi luftën kundër dezinformimit, përpjekjet e dezinformimit në lidhje me sulmet e Izraelit në Gaza dhe presionin e Izraelit ndaj medieve perëndimore, deklaroi drejtoria e komunikimit në një deklaratë të shpërndarë në X.

Altun nënvizoi kërcënimin në rritje të dezinformimit në arenën globale, duke theksuar nevojën urgjente për përpjekje të bashkërenduara për të luftuar devijimet e komunikimit.

Duke përmendur pikëpamjen e Ankarasë për dezinformimin dhe manipulimin si çështje të sigurisë kombëtare, Altun shprehu angazhimin për të mbrojtur të vërtetën përballë dezinformatave.

Ekspozimi i përpjekjeve dezinformuese të Izraelit

Drejtori i komunikimit theksoi se gënjeshtrat, informacionet e paplota dhe të pasakta nuk kanë vlerë dhe se antidoti i përmbajtjes së fabrikuar është informacioni i saktë—vetë e vërteta.

Altun foli për përkushtimin e Türkiyes për të luftuar dezinformimin në frontin kombëtar dhe ndërkombëtar, duke përmendur ndikimin ndërkombëtar të dezinformimit në sigurinë dhe paqen globale.

Ai diskutoi përpjekjet e Qendrës për Kundërshtimin e Dezinformimit, duke u fokusuar në ekspozimin e përpjekjeve të dezinformimit nga Izraeli, veçanërisht në kontekstin e konfliktit të vazhdueshëm në Gaza.

Duke tërhequr vëmendjen ndaj përdorimit sistematik të dezinformatave nga Izraeli për të justifikuar veprimet e tij në Gaza, Altun zbuloi se Türkiye ka kundërshtuar rreth 200 përpjekje dezinformuese nga Izraeli.

Rëndësia e raportimit të lajmeve në mënyrë etike dhe të paanshme

Ai theksoi rëndësinë që mediat të raportojnë lajmet në mënyrë etike dhe të paanshme, pa iu nënshtruar dezinformimit.

Duke adresuar përgjegjësinë e medias, Altun kritikoi përdorimin e dezinformatave për të luftuar dezinformimin dhe theksoi rëndësinë e respektimit të rregullave morale dhe avokimit për të vërtetën.

Ai shprehu shqetësimin për prishjen dhe shkatërrimin e mundshëm të medias nëse komprometohet e vërteta.

Altun foli gjithashtu me pasion për rolin e Türkiyes në mbështetjen e rajoneve të shtypura, veçanërisht Palestinës, dhe dënoi përpjekjet për të minuar arritjet e Türkiyes.

Ai theksoi përpjekjet e Türkiyes për të qëndruar përkrah çështjes palestineze, duke theksuar lidershipin e Presidentit Recep Tayyip Erdoğan në adresimin e dimensioneve politike, ushtarake, diplomatike dhe mediatike të ngjarjeve në vazhdim.

Altun deklaroi gjithashtu se pushtimi i Gazës nga Izraeli do të përfundonte, por Türkiye nuk do t'i harrojë mizoritë, krimet e luftës dhe gjenocidin e kryer, duke u zotuar se do të sillte dosjen kriminale të Izraelit në vëmendjen e komunitetit botëror.