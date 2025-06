Izraeli po punon për blerjen e një porti nga Administrata e Qipros Jugore Greke, me qëllim që të mbrojë importet që vijnë në vend në rast se porti i Haifas vihet në shënjestër dhe të shërbejë si një pikë kontrolli ku mallrat do të ekzaminohen përpara se të arrijnë në portin që ShBA-ja planifikon të ndërtojë në bregun e Gazës.

Sipas lajmit të gazetës "Yedioth Ahronoth", një delegacion i kryesuar nga kryetari i Korporatës së Porteve të Izraelit Yitzhak Uzi, ka vizituar Administratën e Qipros Greke.

Në lajm theksohet rëndësia që Izraeli të mbrojë importet e tij të mallrave në rast të një kërcënimi sigurie ndaj portit Haifa, duke nënvizuar se porti që mund të blihet nga administrata qipriote do të shërbejë si një pikë kontrolli ku mallrat do të ekzaminohen përpara se të arrijnë në portin që ShBA-ja planifikon të ndërtojë në bregun e Gazës.

Më tej, u theksua se nisma në fjalë është bërë për të gjetur zgjidhje përmes rrugëve detare për importet në vend, në përgjigje të vështirësive në shërbimet e logjistikës detare dhe skenarëve të sigurisë kombëtare. Sipas lajmit, kostoja e një blerjeje të tillë ishte planifikuar të ishte afërsisht 140 milionë dollarë. Theksohet se edhe grekët qipriotë e vlerësuan pozitivisht këtë ofertë.

Edhe pse iniciativa ende është në fazën e parë, çështja do të paraqitet në Këshillin e Sigurisë Kombëtare pasi negociatat të arrijnë nivel të avancuar dhe do të shqyrtohet në mënyrë gjithëpërfshirëse. Në lajmin e gazetës izraelite bëhet e ditur se Izraeli do ta përdorë këtë port për rindërtimin e Gazës pas luftës.

Më tej, u theksua se përpjekja për blerjen e portit në fjalë nuk lidhej vetëm me situatën në Gaza, por se Hezbollahu ka të ngjarë të synojë portin e Haifës nga veriu. Në një rast të tillë, anijet e mallrave do të transportojnë mallrat që vijnë në Izrael nga porti i Qipros Greke në një nga portet Eshdod ose Eilat në jug të vendit.

Krahas kësaj, lajmi vuri në dukje projektin e korridorit ekonomik Indo-Europian dhe se në këtë rast është konsideruar mundësia e transportit të mallrave nga India për në portet izraelite dhe prej atje në portin e mundshëm izraelit në Qipron greke, ndërsa prej atje në Evropë.