Mediat izraelite njoftuan se negociatat për të arritur një marrëveshje për shkëmbimin e të burgosurve mes Tel Avivit dhe Hamasit nisën zyrtarisht me mbërritjen e një delegacioni izraelit në Katar.

Sipas gazetës “Yedioth Ahronoth”, negociatat për shkëmbimin e të burgosurve mes Hamasit dhe Tel Avivit nisën zyrtarisht me mbërritjen në Doha të një delegacioni izraelit të kryesuar nga shefi i Mossadit, David Barne.

Shefi i Mossad-it Barnea do të kthehet në Izrael sot dhe një grup pune i nivelit të lartë izraelit i përbërë nga zyrtarë nga Mossad, shërbimi i inteligjencës ushtarake (AMAN) dhe agjencia e sigurisë së brendshme Shin-Bet (Shabak) do të qëndrojë në Katar për disa ditë.

Sipas njoftimeve të lajmeve, një zyrtar izraelit i paidentifikuar tha se negociatat kanë filluar dhe do të jenë të gjata, të vështira dhe komplekse, duke kërkuar shumë durim.

Lajmet nga kanali televiziv privat izraelit Channel 12 raportuan se negociatat u zhvilluan në një hotel në një kompleks privat në Doha.

Në lajme thuhet se ka një korridor që ndan dhomën e përfaqësuesve izraelitë nga dhoma e përfaqësuesve të Hamasit dhe se ata nuk pritet të takohen dhe se ndërmjetësuesit e Katarit dhe Egjiptit do të lëvizin ndërmjet dy dhomave gjatë bisedimeve.

Sipas raportit, një zyrtar izraelit i paidentifikuar tha se bisedimet mund të zgjasin rreth dy javë.

Zyrtari tha se përfaqësuesit e Hamasit në Katar nuk do të merrnin një vendim, por se Yahya Sinwar, udhëheqësi i Hamasit në Gaza, do ta bënte, dhe se çdo pikë përparimi do të zgjaste 24 deri në 36 orë deri në përgjigjen e Sinwarit.

Më 14 mars, Hamasi njoftoi se kishte dërguar një propozim për një marrëveshje armëpushimi dhe shkëmbimi të të burgosurve me Izraelin te ndërmjetësit në Katar dhe Egjipt.

Në atë kohë, Zyra e Medias e Kryeministrit izraelit deklaroi se kërkesat e Hamasit në ofertën e tij të fundit ishin "irracionale".