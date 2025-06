Ministri i Jashtëm i Türkiyes Hakan Fidan, sipas burimeve diplomatike, do të marrë pjesë në Samitin e parë Ndërkombëtar të Energjisë Bërthamore më 21 mars në Bruksel.

Fidan do të kryesojë një delegacion për të marrë pjesë në samitin e organizuar nga qeveria belge.

Sipas burimeve, në samit do të mbahen një seancë ministrore, në të cilën do të marrin pjesë ministra dhe zyrtarë të tjerë të lartë dhe katër panele të veçanta.

Udhëheqësit në mbarë botën do të mblidhen për të theksuar rolin e energjisë bërthamore në trajtimin e sfidave globale si ulja e përdorimit të karburanteve fosile, përmirësimi i sigurisë së energjisë dhe stimulimi i rritjes ekonomike.

I planifikuar për 21-22 mars, samiti pritet së bashku nga IAEA-ja dhe Belgjika dhe do të bashkëkryesohet nga Drejtori i Përgjithshëm i IAEA-së, Rafael Mariano Grossi, dhe kryeministri belg Alexander De Croo.

Do të jetë mbledhja më domethënëse deri më tani e dedikuar vetëm për energjinë bërthamore, një temë me interes në rritje globalisht për shkak të potencialit të saj për të ulur konsumin e karburanteve fosile dhe për të përmbushur kërkesën në rritje për energji elektrike me karbon të ulët.