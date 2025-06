Familjet e pengjeve izraelite të mbajtura nga Hamasi demonstruan në Tel Aviv të mërkurën për të ushtruar presion mbi qeverinë për arritjen e një marrëveshje për lirimin e tyre.

Dhjetra demonstrues bllokuan një autostradë në Tel Aviv mes thirrjeve që kërkonin një marrëveshje shkëmbimi pengjesh me Hamasin, njoftoi transmetuesi publik izraelit KAN.

“Është në dorën tuaj, mos u ktheni nga Katari pa marrëveshje”, shkruhet në një tabelë të mbajtur nga protestuesit me fotot e kryeministrit Benjamin Netanyahu.

"Nuk do të ketë realitet normal ndërsa civilët izraelitë po vuajnë në robërinë e Hamasit," tha Ayala Metzger, bashkëshortja e Yoram Metzger, e cila është mbajtur nga Hamasi që nga 7 tetori, në deklaratat e transmetuara nga The Times of Israel.

"Qeveria duhet të bëjë gjithçka për t'u siguruar që marrëveshja të realizohet," shtoi ajo.

Negociatat indirekte midis Izraelit dhe Hamasit rifilluan të hënën në kryeqytetin e Katarit, Doha, për të arritur një marrëveshje armëpushimi në Gaza.

Hamasi, i cili besohet se mban peng gati 130 izraelitë, kërkon fundin e ofensivës së vazhdueshme të Izraelit në Rripin e Gazës në këmbim të ndonjë marrëveshjeje shkëmbimi me Izraelin.

Një marrëveshje e mëparshme në nëntor 2023 pa lirimin e 81 izraelitëve dhe 24 të huajve në këmbim të 240 palestinezëve, përfshirë 71 gra dhe 169 fëmijë.

Izraeli ka zhvilluar ofensivë ushtarake vdekjeprurëse në Rripin e Gazës që nga një sulm ndërkufitar i 7 tetorit i udhëhequr nga Hamasi, në të cilin u vranë rreth 1.200 izraelitë.

Gati 32.000 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, janë vrarë që atëherë në Gaza dhe më shumë se 74.000 janë plagosur në mes të shkatërrimit në masë dhe mungesës së nevojave elementare.

Lufta izraelite ka shtyrë 85% të popullsisë së Gazës në zhvendosje të brendshme mes një bllokade gjymtuese të shumicës së ushqimeve, ujit të pastër dhe ilaçeve, ndërsa 60% e infrastrukturës së enklavës është dëmtuar ose shkatërruar, sipas OKB-së.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë. Një vendim i përkohshëm në janar urdhëroi Tel Avivin të sigurojë që forcat e tij të mos kryejnë akte gjenocidi dhe të garantojë që ndihma humanitare të ofrohet për civilët në Gaza.