EURO 2024, Balla: Shqiptarët, të tretët për nga numri i biletave të blera

Policia e Shqipërisë ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Policinë federale gjermane lidhur me kontributin që Shqipëria do të japë për mbarëvajtjen e eventit më të madh sportiv europian të këtij viti.