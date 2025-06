Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, është takuar me sekretarin amerikan të Shtetit, Antony Blinken, ndërkohë që në rend dite janë negociatat për shkëmbimin e pengjeve mes Tel Avivit dhe Hamasit. Blinken i cili mbërriti në Izrael mëngjesin e sotëm në kuadër të turneut në Lindjen e Mesme, zhvilloi takim me Netanyahun në Tel Aviv.

Në një deklaratë nga Zyra për media e kryeministrisë izraelite thuhet se Blinken pas takimit me Netanyahun do të takohet edhe me anëtarët e Kabinetit të Luftës.

Ndërkohë, bëhet e ditur se nuk u dha asnjë informacion lidhur me çështjet e diskutuara në takimin Netanyahu-Blinken.

Blinken vizitoi të enjten Arabinë Saudite, ndërsa dje Egjiptin, për të diskutuar mbi negociatat e zhvilluara për shkëmbimin e pengjeve mes Tel Avivit dhe Hamasit.

Sekretari amerikan, pas Arabisë Saudite dhe Egjiptit, mbërriti sot në mëngjes në Izrael. Kjo u regjistrua si vizita e 6-të që Blinken ka realizuar në Izrael pas 7 tetorit 2023.