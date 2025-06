Sipas të dhënave të publikuara në faqen e internetit të Koordinimit të Aktiviteteve Qeveritare në Rajone (COGAT) të lidhur me Ministrinë e Mbrojtjes të Izraelit, Türkiye është bërë vendi i dytë që ka dërguar më shumë ndihma humanitare në Rripin e Gazës e cila ndodhet nën sulmet izraelite. Thuhet se 27 për qind e ndihmës, të cilën Izraeli vazhdon ta bllokojë dhe e lejon hyrjen në sasi shumë të vogla, është dërguar nga Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) dhe 19 për qind nga Türkiye. Ndërsa Türkiye pasohet nga Arabia Saudite me 18 për qind dhe Katari me 8 për qind.

Bashkë me këtë, 7 nga 74 ambulancat e lejuara për të hyrë në Rripin e Gazës janë dhuruar nga Türkiye, ndërsa nën koordinimin e Türkiyes dhe Egjiptit dhe EBA-së, 3.204 pacientë dhe të plagosur bashkë me 725 shoqërues, janë evakuuar nga Rripi i Gazës për t'u trajtuar jashtë vendit.

Që nga fillimi i sulmeve të Izraelit, Türkiye në koordinim me Egjiptin vazhdon të dërgojë ndihma gjithëpërfshirëse humanitare në Gaza.

Pas sulmeve të Izraelit në Gaza, Türkiye vazhdon ndihmën e saj për pacientët dhe të plagosurit që nuk mund të kenë qasje në kujdesin shëndetësor. Në kuadër të kësaj, Türkiye ka kryer shumë operacione evakuimi për pacientët dhe të plagosurit, të cilët nuk mund të vazhdonin trajtimin e tyre gjatë procesit të evakuimit të kryer nën koordinimin e Egjiptit dhe Izraelit.

Shumë vende në gjithë botën dërguan ndihma humanitare për t'u dërguar në Gaza përmes territorit egjiptian, por për shkak të pengesave të Izraelit, pjesa më e madhe e këtyre ndihmave vazhdon të jetë në pritje në Egjipt.

Izraeli injoron thirrjet ndërkombëtare për të lejuar hyrjen e ndihmave humanitare në Gaza përmes pikës kufitare 'Rafah' në kufirin me Egjiptin.

Administrata e Tel Aviv refuzon të zbatojë vendimin e masës së përkohshme të marrë nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GjND) në lidhje me lejimin e ndihmës humanitare për Gazën në çështjen e gjenocidit të paraqitur nga Afrika e Jugut kundër Izraelit.