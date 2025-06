Drejtori i Shërbimit Federal të Sigurisë Ruse (FSB), Aleksandr Bortnikov, pohoi se ShBA-ja, Britania dhe Ukraina qëndrojnë pas sulmit terrorist në sallën e koncerteve “Crocus City Hall” në Moskë javën e kaluar.

Duke folur para gazetarëve pas takimit të zgjeruar të Prokurorisë së Përgjithshme të Rusisë, Bortnikov u pyet nëse ShBA-ja, Britania dhe Ukraina qëndrojnë pas sulmit terrorist në Moskë.

“Ne mendojmë se është ashtu. Po flasim për faturën që kemi. Ky është informacion i përgjithshëm, por edhe ata kanë fitime të mëdha”, tha ai.

Duke deklaruar se personat që kryen sulmin terrorist në Moskë po planifikonin të shkonin në territorin ukrainas, Bortnikov tha se kishin informacion paraprak se këta persona priteshin në territorin ukrainas. Ai theksoi autorët e sulmit në territorin ukrainas donin të mirëpriteshin si “heronj” dhe shtoi se nxitësi i sulmit terrorist ende nuk është përcaktuar.

Duke theksuar se Ukraina po përpiqet të dëshmojë veten, Bortnikov tha: “Çfarë duhet bërë për të vërtetuar ekzistencën tuaj? Sabotazhet dhe aktet terroriste duhet të kryhen në sfond, gjë që e synojnë si inteligjenca ukrainase, ashtu edhe udhëheqësit britanikë të inteligjencës. Shërbimet e inteligjencës amerikane gjithashtu kanë folur shumë herë për këtë çështje”.

Drejtori i FSB-së pohoi gjithashtu se Ukraina përgatit dhe stërvit militantë në Lindjen e Mesme dhe tha se njerëzit nga kombe të ndryshme që luftojnë në frontin kundër Rusisë janë tregues i kësaj.

Ai nënvizoi se Rusia do t’i përgjigjet sulmit terrorist në Moskë dhe të gjithë të përfshirët në të do të gjenden dhe do të ndëshkohen.