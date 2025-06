Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, njoftoi se nxënësit e Medresesë Isa Beu në Shkup tani e tutje do të mund të regjistrohen në fakultetet e vendit, me çka i është dhënë fund një problemi shumëvjeçar.

"Me vendim qeverie zgjidhet problemi i Medresesë Isa Beu. Nxënësit të cilët do ta kryejnë arsimin e mesëm në shkollën e mesme islame Medreseja Isa Beu do të mund të regjistrojnë studimet universitare në fakultetet e vendit", ka shkruar Xhaferi në median sociale.

"Me këtë u zgjidh problemi shumëvjeçar për të cilin kishte kërkesa të vazhdueshme me vite të tëra. Urime për medresantët!", ka shtuar ai.