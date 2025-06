Pas një takimi me eprorët e komunave Brezhiçe dhe Sredishçe, ministri i Brendshëm i Sllovenisë Boshtjan Poklukar tha se nuk ka lokacione alternative për ngritjen e qendrave të përkohshme të azilit.

Dy eprorët e bashkive theksojnë se komunat dhe popullsia lokale janë kundër vendosjes së qendrave.

Poklukar përkujtoi se për shkak të urgjencës, Qeveria vendosi të krijojë dy qendra të përkohshme të azilit në ish-kalimet kufitare Obrezhje dhe në komunën Srediče.

“Nuk kemi alternativa të tjera, pra nuk kemi asnjë vendim tjetër të Qeverisë, keni dëgjuar që të dy kryetarët janë të detyruar me vendimet e këshillave bashkiake, se nuk janë dakord me të, besoni se do të arrihet një kompromis në fund”, tha Poklukar.

Poklukar gjithashtu u shpjegoi shefave se cilat janë rrugët e migrimit të paligjshëm. Ai tha se aktualisht numri më i madh i të larguarve në pikën kufitare me Kroacinë është në zonën e Drejtorisë së Policisë Novo mesto, gjegjësisht më i madhi në zonën e Brezhicës.

Ekziston mundësia e shtimit të kalimeve edhe në zonën e Dravas së Mesme, pasi ministria pret rritje të numrit të shtetasve sirianë që shkojnë në Austri dhe Gjermani.

Ai përkujtoi se në muajin gusht, shtator dhe tetor të vitit të kaluar, qendrat për azilkërkuesit po ishin pranë, për këtë arsye Qeveria po planifikon qendrat e përmendura të përkohshme për azil këtë vit.

Ky është një vendim i përkohshëm për shkak të urgjencës, theksoi ministri i Brendshëm.