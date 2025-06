Një zyrtare e Departamentit të Shtetit të ShBA-së ka dhënë dorëheqje në shenjë proteste ndaj mbështetjes së administratës së presidentit Joe Biden për luftën e Izraelit në Rripin e Gazës.

38-vjeçarja Annelle Sheline, e cila tashmë që 1 vit ka qenë e angazhuar si oficere e marrëdhënieve të jashtme në Byronë e Demokracisë, të Drejtave të Njeriut dhe Punës, në një artikull për CNN shkroi se ajo “nuk ishte në gjendje t’i shërbente një administrate që mundëson mizori të tilla” dhe dha dorëheqje para përfundimit të kontratës së saj 2-vjeçare.

“Megjithatë, si përfaqësuese e një qeverie që po mundëson drejtpërdrejt atë që Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë ka thënë se mund të jetë gjenocid në Gaza, një punë e tillë është bërë pothuajse e pamundur. Çfarëdo kredibiliteti që kishte ShBA-ja si një avokat për të drejtat e njeriut është zhdukur tërësisht që nga fillimi i luftës”, tha Sheline.

Sheline tha se vendosi të japë dorëheqje publikisht, sepse përgjigjja e kolegëve të saj ishte, “Ju lutemi të flisni për ne”.

Ajo tha se në gjithë qeverinë federale, punonjësit si ajo janë përpjekur për muaj të tërë të “ndikojnë në politikën, si brenda, dhe kur kjo dështoi, ashtu edhe publikisht”.

Duke theksuar se Departamenti i Shtetit konstatoi se Izraeli është në përputhje me ligjin ndërkombëtar në drejtimin e tij të luftës dhe në ofrimin e ndihmës humanitare, Sheline tha se, “Ta them këtë kur Izraeli po pengon hyrjen adekuate të ndihmës humanitare dhe ShBA-ja është e detyruar të hedhë nga ajri ushqim për banorët e Gazës, ky zbulim bën një tallje me pretendimet e administratës se kujdeset për ligjin ose për fatin e palestinezëve të pafajshëm”.

Sheline tha se ishte "e përhumbur" nga postimi i fundit në rrjetet sociale i ushtarakut 25-vjeçar të Forcave Ajrore të ShBA-së, Aaron Bushnell, i cili ndërroi jetë pasi u vetëflijua përpara ambasadës izraelite në Uashington më 25 shkurt në shenjë proteste ndaj luftës së Izraelit kundër Gazës.

“Shumë prej nesh pëlqejnë të pyesin veten: ‘Çfarë do të bëja nëse do të isha gjallë gjatë skllavërisë? Apo Jim Crow South-it? Apo aparteidit? Çfarë do të bëja nëse vendi im do të kryente gjenocid?’. Përgjigjja është, ju po e bëni atë. Pikërisht tani”, shkroi Sheline.

Ajo tha se nuk mund të vazhdojë më të bëjë atë që bënte.

“Shpresoj që dorëheqja ime mund të kontribuojë në përpjekjet e shumta që të nxisë administratën të tërheq mbështetjen për luftën e Izraelit, për hir të 2 milionë palestinezëve, jetët e të cilëve janë në rrezik dhe për hir të pozitës morale të Amerikës në botë”, u shpreh ajo.

I pyetur për dorëheqjen e saj, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Matthew Miller, e përshkroi Shelinen si një kolege në Departamentin e Shtetit, e cila mbaroi vitin e parë të një miqësie që mund të kishte zgjatur për dy vjet.

Miller tha se ka një “larmi të gjerë pikëpamjesh brenda Departamentit të Shtetit” në lidhje politikën e SHBA-së për Gazën.

“Ajo që ne përpiqemi të bëjmë në Departamentin e Shtetit, ajo që sekretari (Antony Blinken) ka udhëzuar ekipin e tij të bëjë është sigurohet që njerëzit të kenë një mundësi për t’i bërë të njohura pikëpamjet e tyre. Ai lexon kabllogramet e mospajtimit kur kabllot kundërshtuese janë autorë për ndonjë çështje. Ai takohet me punonjës që kanë një gamë të gjerë pikëpamjesh. Ai dëgjon komentet e tyre dhe merr parasysh vendimmarrjen e tij. Ai inkurajon drejtues të tjerë të lartë në departament që gjithashtu të bëjnë ashtu”, tha Miller.

Dorëheqja nga Sheline është dorëheqja e dytë e shpallur publikisht nga agjencia që nga 7 tetori, pasi Josh Paul, ish-drejtor i Byrosë së Çështjeve Politiko-Ushtarake, njoftoi publikisht dorëheqjen e tij më 19 tetor.

"Unë po largohem sot, sepse besoj se në kursin tonë aktual në lidhje me ofrimin e vazhdueshëm, në të vërtetë, të zgjeruar dhe të përshpejtuar të armëve vdekjeprurëse për Izraelin, kam arritur në fund të atij pazari", tha Paul në letrën e tij të dorëheqjes, i cili punoi në transferimin e armëve prej më shumë se 11 vitesh.