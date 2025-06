Një sulm kibernetik është kryer në faqen e Presidentes së Republikës së Sllovenisë Natasha Pirc Musar, nga ana tjetër hakerët paralajmërojnë sulme të reja.

Hakerët sulmuan faqen zyrtare të Presidentit të Sllovenisë, e cila tashmë është sërish e disponueshme. SI-CERT ka konfirmuar se nuk bëhet fjalë për një ndërhyrje në sistem, por vetëm për një ngadalësim dhe se të dhënat janë të sigurta.

Zyra e Presidentes së Republikës Nataša Pirc Musar njoftoi se faqja e internetit është përkohësisht e padisponueshme për shkak të ndërprerjeve në punë.

“Së bashku me shërbimet kompetente po e largojmë pengesën dhe kërkojmë mirëkuptimin tuaj”, ka thënë Zyra, duke shtuar se shërbimet kompetente i kanë njoftuar për ndërprerjen e punës.

Faqja nuk funksionoi që nga mbrëmja e së mërkurës.

Mosdisponueshmëria përkon me një deklaratë të grupit rus të hakerëve Cyber ​​​Army Russia Reborn se do të nisë një fushatë sulmesh në faqet e internetit të agjencive shtetërore, duke filluar me faqen e internetit të presidentit të republikës, duke shtuar një emocion derri.

Grupi i hakerëve është i shqetësuar nga fakti se Sllovenia mbështet Ukrainën dhe i është bashkuar nismës së Republikës Çeke për të blerë municion artilerie.

Pas sulmit në uebfaqen e Presidentit të Republikës së Sllovenisë të mërkurën, sot edhe faqja e Ushtrisë Sllovene është e padisponueshme. Ministria e Mbrojtjes e Sllovenisë sqaroi se nuk ishte një sulm hakeri, por një ndërlikim në përditësimin e sistemit.

Siç na shpjegohet nga Ministria e Mbrojtjes e Sllovenisë, arsyeja e mosdisponueshmërisë së faqes së internetit të Ushtrisë Sllovene nuk është një sulm hakeri, por thjesht komplikime në përditësimin e sistemit. Faqja e internetit tani po funksionon përsëri.