Gjatë muajit të Ramazanit, shoqata humanitare Legis nga Shkupi organizon aksion humanitar për mbledhjen e donacioneve për iftar për popullatën palestineze në Gaza, e cila është e prekur nga sulmet izraelite dhe ku gjendja humanitare dhe kushtet e jetesës janë dukshëm të vështira.

“Në fillim të agjërimit të Ramazanit, u kemi ofruar qytetarëve mundësinë që të dhurojnë për iftare në Gaza. Brenda 2 javësh nga fillimi i aksionit u mblodhën 14.500 euro dhe u dërguan menjëherë në organizatën tonë partnere IHH, nga Türkiye, e cila filloi menjëherë zbatimin e projektit. Falë ndikimit të fortë të Türkiyes në parandalimin dhe zbutjen e konflikteve dhe fatkeqësive natyrore në botë, korridore të përhershme humanitare janë krijuar kudo në botë, përfshirë edhe Gazën. Dhe kështu ndihma jonë arrin destinacionin e synuar dhe zbatohet pa probleme së bashku me ndihmën e organizatës më të madhe humanitare turke”, tha Jasmin Rexhepi, kryetar i organizatës joqeveritare Legis, në një deklaratë për TRT Balkan.

Siç informoi ai, ndihma përmban një vakt të nxehtë të lëngshëm me kalori të lartë, autentike për kuzhinën vendase, me miell, mish, vezë, vaj ulliri dhe ujë, i cili plotëson nevojat e një vakti dinjitoz në kushtet e luftës.

Rexhepi shpjegon se për shkak të kushteve të vështira të sigurisë dhe infrastrukturës së shkatërruar, ushqimi gatuhet në kuzhina të improvizuara në natyrë për të mbrojtur jetën e punonjësve të ndihmës vendase që u shërbejnë palestinezëve në Gaza.

Ai shton se ushqimet po shpërndahen në qendrat e mbetura (ish-shkollat, për të strehuar personat e zhvendosur nga veriu i Gazës, kryesisht gra dhe fëmijë).

“Me mjetet e deritanishme është planifikuar të shpërndahen 3.600 vakte të ngrohta, ndërsa me përfundimin e aksionit humanitar për mbledhjen e mjeteve një javë para përfundimit të Ramazanit do të dimë se sa vakte të tjera do të shpërndahen në total”, thotë Rexhepi. Ai thekson se organizata joqeveritare Legis është përfshirë në aksione ndërkombëtare humanitare për Gazën që nga themelimi i saj në vitin 2009.

“Operacioni i parafundit humanitar për shpërndarjen e ushqimeve të nxehta në Gaza u krye në dhjetor 2023”.

“Një vit më parë, Legis ishte organizata e parë humanitare nga Maqedonia e Veriut që dërgoi ndihma humanitare dhe aktivistët e saj për viktimat e tërmetit në Türkiye, dhe në fund të Ramazanit të kaluar, ata dhuruan mijëra ushqime të ngrohta për iftar në Hatay, Kahramanmarash dhe Reyhanli”, kujton Rexhepi.