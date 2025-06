"Me zgjedhjet e 31 marsit, Türkiye do t'i shtojë një tjetër zgjedhje të suksesshme kulturës së saj demokratike dhe do t'i përgatisë të gjitha provincat e saj, veçanërisht qytetet si Istanbulin dhe Ankaranë për Shekullin e Türkiyes", tha Fahrettin Altun

Shefi i Drejtorisë së Komunikimit të Presidencës së Republikës së Türkiyes, Fahrettin Altun, në një artikull për zgjedhjet lokale në Turkiye, të cilat do të mbahen të dielën, më 31 mars, theksoi përkushtimin e Türkiyes për vlerat demokratike dhe vizioni i saj inovativ të qeverisjes vendore.

Altun theksoi se zgjedhjet e drejta, transparente dhe të rregullta janë elementi më themelor i demokracive moderne.

"Kushti minimal i demokracisë është që ata që janë në pushtet të marrin pushtetin dhe autoritetin e tyre nga votuesit, d.m.th ata që ata sundojnë. Këto pushtete rinovohen përmes zgjedhjeve të rregullta. Ata që qeverisen, përmes zgjedhjeve, votojnë për politikat dhe performancën e pushtetarëve. Ata vlerësojnë pushtetarët në një kuptim pozitiv ose negativ. Që nga futja e sistemit shumëpartiak në vitin 1946, Türkiye është një nga vendet kryesore që ka mbajtur zgjedhje të rregullta, të drejta dhe transparente. Zgjedhjet në Türkiye mbahen nën mbikëqyrjen e gjyqtarëve të pavarur përmes institucioneve të ngritura si Komisioni i Lartë i Zgjedhjeve (YSK). Prandaj, Türkiye ka një kulturë të zhvilluar politike në kuptimin e sigurimit të sigurisë zgjedhore dhe besimit të qytetarëve në kutitë e votimit”, tha Altun dhe vazhdoi:

“Shfaqja e besimit në zgjedhjet dhe kutitë e votimit në Türkiye shihet në përqindjet e pjesëmarrjes në zgjedhje. Sipas shkallës së pjesëmarrjes në zgjedhje, në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të mbajtura më 14 maj 2023, Türkiye u rendit e treta, si vendi me shkallën më të lartë të pjesëmarrjes në mesin e vendeve të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD). Sipas të dhënave të YSK-së, përqindja e pjesëmarrjes në zgjedhjet e 14 majit ishte 88,92 për qind, ndërsa në zgjedhjet e 28 majit, kur u mbajt i dyti u mbajt raundi i zgjedhjeve presidenciale, ishte 85,72 për qind Sipas të dhënave të OECD-së dhe Institutit Ndërkombëtar për Demokraci dhe Ndihmë Zgjedhore (IDEA), Türkiye ka tejkaluar shumë anëtarë perëndimorë të OECD-së si Shtetet e Bashkuara, Francën, Gjermaninë dhe Mbretërinë e Bashkuar në shkalla e saj të pjesëmarrjes në votimet më 14 maj. Një aspekt tjetër i mrekullueshëm i këtyre të dhënave është se shkalla e pjesëmarrjes në votime në Türkiye është edhe më e lartë se në vende si Suedia, Danimarka, Zelanda e Re, Islanda, Holanda dhe Norvegjia, ku pjesëmarrja në votime është rreth 80 për qind."

Ai kujtoi se zgjedhjet e ardhshme lokale në Türkiye do të mbahen të dielën, më 31 mars.

“Zgjedhjet e përgjithshme për autoritetet vendore të 31 marsit, të cilat nxjerrin në pah përkushtimin e Türkiyes ndaj vlerave demokratike dhe vizionit të saj inovativ për qeveritë vendore, kanë një rëndësi të madhe në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë, fushatat e zhvilluara në kushte të sigurta dhe të ndershme gjatë këtij procesi zgjedhor janë një lloj treguesi se Türkiye është një nga vendet lider me pjekuri demokratike në rajon për sa i përket rëndësisë që i kushtohet vetëqeverisjes lokale, perspektivës së përshtatshme për kushtet e kohës. Është e pashmangshme që ky proces, përveç forcimit të pjesëmarrjes demokratike të qytetarëve, të luajë një rol efektiv në komunikimin e tyre me pushtetin vendor. Ajo që e bën të ndryshme qasjen inovative komunale që kemi prej vitesh është se ajo synon që nëpërmjet teknologjisë dhe projekteve të qëndrueshme zhvillimore të përmirësojnë cilësinë e jetës së njerëzve, sigurojnë transparencë, llogaridhënie në të gjitha rrethanat dhe, më e rëndësishmja, ndërtimin e një administrate të fokusuar te qytetarët. Türkiye, nën drejtimin e presidentit tonë, Recep Tayyip Erdogan, i cili në zgjedhjet lokale të vitit 1994 mori detyrën e menaxhimit të Istanbulit, që ishte hapi i parë dhe shembull konkret i këtij vizioni, hodhi hapa të rëndësishëm drejt rritjes së cilësisë së jetës së qytetarëve në fushën e administratës komunale. Vazhdimi i politikës dhe vizionit të shërbimit që prezantoi presidenti ynë 30 vjet më parë paraqet vizionin bazë politik të komunave tona. Për këtë arsye, ne besojmë se ruajtja e një vizioni dhe mirëkuptimi të ngjashëm për shërbimin në zgjedhjet e ardhshme vendore do të forcojë më tej vlerat tona demokratike dhe integritetin social në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare”, tha Altun.

Ai shtoi se “zgjedhjet lokale të 31 marsit 2024 i shohim si një pikë kthese të rëndësishme në rrugën demokratike të Türkiyes”.

"Ne besojmë se këto zgjedhje janë gjithashtu një hap tjetër në forcimin e vizionit të lidershipit rajonal të Türkiyes dhe i pranojmë botërisht si një aktivitet të rëndësishëm që rrit pjesëmarrjen sociale dhe pjekurinë demokratike të vendit tonë. Përveç kësaj, si të gjitha zgjedhjet e mëparshme, edhe këto zgjedhje gjithashtu do t'i lejojë popullit turk të marrë pjesë në mënyrë më efektive në proceset demokratike që do të kontribuojnë në forcimin e demokracisë sonë. Një aspekt tjetër i rëndësishëm i zgjedhjeve të 31 marsit është se nuk do të ketë zgjedhje të reja për katër vjet. Në këto katër vite, Türkiye do të vazhdojë pa ngadalësuar iniciativat zhvillimore të nisura nën udhëheqjen e presidentit tonë Recep Tayyip Erdoğan. Shërbimet që kemi ofruar në vitet e kaluara në të gjitha fushat, nga komunikimi tek diplomacia, nga zhvillimi ekonomik e deri te investimet në infrastrukturë, do të vazhdojnë. Veç kësaj, synimi për të hyrë në 'Shekullin e Türkiyes me një kushtetutë të re civile do të jetë ideali dhe agjenda më e rëndësishme në katër vitet e ardhshme", tha Altun.

Brenda këtij vizioni, Türkiye do të përpiqet të ndërtojë "Shekullin e Türkiyes" me aspiratën për të qenë një aktor rajonal dhe global me standarde të rritura demokratike, të ardhura dhe nivel të mirëqenies.

Zhvillimi i interesave të përbashkëta me aleatët tanë perëndimorë dhe rritja e bashkëpunimit të ri strategjik do të jenë prioritetet tona edhe gjatë kësaj periudhe. Si rregull i aleancës, pritshmëria jonë më themelore është të respektojmë ndjeshmërinë politike të Türkiyes, veçanërisht në luftën kundër organizatave terroriste si PKK, FETO dhe DAESh, shtoi Altun.

"Me zgjedhjet e 31 marsit, Türkiye do t'i shtojë një tjetër zgjedhje të suksesshme kulturës së saj demokratike dhe do t'i përgatisë të gjitha provincat e saj, veçanërisht qytetet si Istanbuli dhe Ankaraja, për 'Shekullin e Türkiyes. Zhvillimi kombëtar, ringjallja dhe rindërtimi i qyteteve të prekura nga Tërmeti i 6 shkurtit dhe shndërrimi i qyteteve me rrezik të lartë tërmetesh, si Istanbuli, në qytete elastike do të jetë vizioni ynë më i rëndësishëm pas zgjedhjeve. Türkiye do të vazhdojë të mbajë zgjedhjet e saj në kuadër të procedurave demokratike, qeveria dhe opozita e saj do të respektojnë rezultatet e kutisë së votimit dhe ajo që është më e rëndësishmja, do të vazhdojë të ndërtojë 'Shekullin e Türkiyes” si forcë stabilizuese në arenën ndërkombëtare, prandaj mund të thuhet se zgjedhjet lokale që do të mbahen më 31 mars janë zgjedhje që synojnë të ndikojnë në dekadat e ardhshme të Türkiyes për sa i përket dinamikës së saj të brendshme dhe të jashtme”, përfundoi Altun.