Votimi në zgjedhjet lokale të Türkiyes ka filluar për të zgjedhur kryetarët e bashkive të qyteteve, kryetarët e qarkut dhe zyrtarë të tjerë lokalë me mandate për pesë vitet e ardhshme, duke përfshirë qytetet Istanbul, Ankaras dhe Izmir.

Votimi filloi në orën 7:00 të mëngjesit me orën lokale dhe do të vazhdojë deri në orën 16:00 në 32 provinca lindore, ndërsa qendrat e votimit në provincat e mbetura u hapën në orën 08:00 dhe do të mbyllën në orën 17:00.

Në zgjedhjet lokale të 31 marsit, më shumë se 61 milionë votues në gjithë vendin kanë të drejtë të votojnë në mbi 200.000 qendra votimi me kandidatë nga 34 parti politike që konkurrojnë.

Partitë kryesore konkurruese janë Partia për Drejtësi dhe Zhvillim (AK), opozita kryesore Partia Popullore Republikane (CHP), Partia e Lëvizjes Nacionaliste (MHP), Partia e Mirë (IJI) dhe Partia Demokratike Popullore (DEM). Rreth 1,32 milion të rinj do të votojnë për herë të parë.

Fletëvotimi i Istanbulit ka 49 kandidatë.

Mbi 1.000 kuti votimi të lëvizshme do të vendosen për votuesit që nuk mund të udhëtojnë drejt qendrave të votimit për shkak të sëmundjes ose aftësisë së kufizuar.

Në ditën e zgjedhjeve do të ndalohet rreptësisht shitja dhe konsumimi i çdo lloj pije alkoolike në të gjitha ambientet e shërbimit të alkoolit dhe ambientet publike nga ora 06:00 deri në orën 12:00.

Radiostacioneve dhe mediave transmetuese u ndalohet të japin lajme, parashikime ose komente mbi rezultatet e zgjedhjeve ose zgjedhjeve deri në orën 18:00 (15:00 GMT).

Nga ora 18:00 deri në 21:00 (15:00-18:00 GMT), transmetimet në lidhje me zgjedhjet mund të përdorin vetëm lajme dhe njoftime nga Këshilli i Lartë i Zgjedhjeve (YSK).