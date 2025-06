Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, kreu obligimin e tij qytetar duke votuar në zgjedhjet lokale.

Pas votimit në qarkun Üsküdar të Istanbulit, Erdoğan theksoi rëndësinë e pjesëmarrjes në zgjedhje, duke u bërë thirrje të gjithë qytetarëve që kanë të drejtë të dalin dhe të bëjnë zgjedhjen e tyre.

Duke përmendur zgjedhjet e vështira parlamentare dhe presidenciale të vitit të kaluar, të ndjekura nga zgjedhjet lokale të këtij viti, ai tha: "Shpresoj që këto të jenë instrumentale në fillimin e një epoke të re, një shekulli të ri në vendin tonë."

Erdoğan gjithashtu tha se shpreson që zgjedhjet do të prodhojnë "një rezultat të favorshëm" për vendin dhe kombin.

Raportohet se presidenti turk do t’i monitorojë rezultatet nga Istanbuli dhe do të mbajë fjalim pasi rezultati i zgjedhjeve të jetë i qartë.

Në Türkiye po mbahen zgjedhjet lokale, ku mbi 61 milionë njerëz kanë të drejtë të votojnë në 81 provincat e vendit.

Votimi filloi në orën 7:00 të mëngjesit me kohën lokale dhe do të vazhdojë deri në orën 16:00 në 32 provinca lindore të vendit. Në provincat e mbetura, qendrat e votimit hapen në orën 08:00 dhe do të mbyllen në orën 17:00.