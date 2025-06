Miliona qytetarë turq janë rreshtuar në qendrat e votimit për të hedhur votat e tyre në zgjedhjet lokale që do të përcaktojnë fatet politike të mijëra kandidatëve në 82 provincat e vendit.

Njerëzit të veshur në kostume unike dolën në numër të madh në mbi 200.000 qendra votimi për të zgjedhur kandidatët e tyre të zgjedhur nga 34 parti politike që konkurronin në votime. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan dhe zonja e parë Emine Erdoğan hodhën votat e tyre në Istanbul.

Ja një pamje piktoreske e zgjedhjeve.

Në Sakarya, një qytetare e shtrirë në shtrat e hedh votën e saj në shtëpi përmes një kutie votimi të lëvizshme të siguruar nga Bordi i Lartë Zgjedhor i Türkiyes (YSK).

Kutitë e votimit u futën në shtëpitë e pacientëve dhe më pas u ngarkuan në automjete.

Një qendër votimi u krijua në një shtëpi pleqsh dhe qendër rehabilitimi për të moshuarit në Duzce. Njerëzit me karrige me rrota dhe me shkopinj hodhën votën e tyre sapo filloi procesi i votimit.

Në Duzce, një atlet kombëtar Muay Thai mbërriti në kutinë e votimit i veshur me kostumin e tij të astronautit të dizajnuar vetë.

Votimi do të vazhdojë deri në orën 16:00 në 32 provinca lindore, si dhe në provincat e mbetura, qendrat e votimit do të mbyllen në orën 17:00.

Një votues nga rrethi Iskenderun i Hatajit shkoi në qendrën e votimit me kalin e tij, Yoruk Kızı

Populli kirgistanez që jeton në lagjen Ercis të Vanit u vesh me veshjet e tyre tradicionale për të shkuar në kutitë e votimit në shkollën fillore Ulupamir.

Rreth 1,32 milion të rinj votojnë për herë të parë.

Për vite me radhë artisti Bülent Akay, i cili ka portretizuar personazhin “Hacivat” në evente të ndryshme vendase dhe ndërkombëtare dhe është njohur nga Ministria Turke e Kulturës dhe e Turizmit, ka mbërritur në qendrën e votimit me kostumin e tij.