Presidenti Recep Tayyip Erdoğan ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministrin holandez Mark Rutte, ku u diskutua për marrëdhëniet dypalëshe mes Türkiyes dhe Holandës dhe procesi i përcaktimit të sekretarit të ri të përgjithshëm të NATO-s.

Kryeministri holandez është kandidat për Sekretar të Përgjithshëm të NATO-s.

Siç njoftoi Drejtoria e Komunikimeve e Türkiyes, Presidenti Erdoğan i shprehu pritshmëritë e Türkiyes nga Sekretari i Përgjithshëm i ri.

“Presidenti Erdoğan tha se Sekretari i ri i Përgjithshëm do t'i shërbejë më së miri sigurisë dhe interesave të anëtarëve në luftën kundër terrorizmit dhe sfidave të tjera, do të forcojë unitetin e Aleancës dhe do t'i japë përparësi rolit thelbësor të NATO-s dhe do të marrë angazhime bindëse për t'iu përmbajtur vlerave thelbësore të Aleancës dhe praktikat e vendosura. Ai deklaroi se duhet të marrë parasysh ndjeshmëritë e aleatëve jo-BE”, thuhet në njoftimin e Drejtorisë së Komunikimeve të Türkiyes.

Drejtoria e Komunikimeve thekson se, gjatë bisedës, presidenti Erdoğan i ka thënë Ruttes se Türkiye do të marrë vendimin e saj për këtë çështje në kuadrin e mençurisë strategjike dhe barazisë.