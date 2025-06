Mike Tyson do të jetë 58 vjeç kur të përballet me Jake Paul më 20 korrik në Teksas, por ai tha se ndjekësit mesi po presin për të parë ish-kampionin e peshave të rënda në ring përsëri.

Përplasja mes një prej luftëtarëve më të frikshëm në histori dhe boksierit të shndërruar në YouTuber, Paul, do të mbahet në stadiumin AT&T me 80.000 vende në Arlington dhe do të transmetohet drejtpërdrejt në Netflix.

"Unë jam 58 vjeç dhe çfarë? Po marr miliarda shikime vetëm duke folur me dikë për të luftuar," tha Tyson për Reuters.

"Të gjithë, edhe shumica e sportistëve, janë xhelozë, kjo është e vërtetë. Unë them në epokën tuaj më të mirë të karrierës nuk mund t’i mblidhni një milion njerëz. Unë do ta mbushë atë arenë me 80 mijë vende”, shtoi ai.

'Iron Mike', i cili ka një rekord 50-6 me 44 nokaute, tha se Paul e njeh interesin e qëndrueshëm të publikut për të.

"Pse mendoni se ai dëshiron të luftojë me mua dhe jo me dikë tjetër?" tha Tyson për Paul, i cili ka një rekord 9-1 me gjashtë nokaute.

Lufta është e para për Tyson që kur u përball me Roy Jones Jr në një ndeshje ekspozuese në nëntor 2020.