Spanja, sipas së përditshmes spanjolle ‘El Pais’, do të mbështesë Palestinën për t’u bërë vend anëtar i plotë në Kombet e Bashkuara (OKB).

I pyetur për raportin e së përditshmes ‘El Pais’ para një takimi të NATO-s në Bruksel, ministri spanjoll i Punëve të Jashtme, Jose Manuel Albares, foli me aluzione për të njëjtën gjë.

"Spanja do ta njohë Palestinën si një shtet sovran dhe për këtë arsye një shtet sovran ka vendin e tij midis të gjitha kombeve dhe shteteve sovrane të planetit, në OKB", tha Manuel Albares.

Në fillim të kësaj jave, kryeministri Pedro Sanchez u tha joformalisht gazetarëve se Spanja synon të njohë një Palestinë të pavarur përpara qershorit.

Dje, Palestina gjithashtu ringjalli zyrtarisht përpjekjen e saj për t’u bërë anëtare e plotë e OKB-së.

"Ishte komuniteti ndërkombëtar që vendosi të krijojë dy shtete në Palestinë që prej vitit 1947. Është detyrë e komunitetit ndërkombëtar së bashku me popullin palestinez ta përfundojnë atë detyrë duke pranuar anëtarësimin e shtetit të Palestinës", shkroi i dërguari palestinez në OKB, Riyad Mansour, në një letër drejtuar sekretarit të përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres.

Malta mban aktualisht presidencën e radhës të Këshillit të Sigurimit të OKB-së. Së fundmi, dërguari i saj në OKB u tha gazetarëve se do të diskutojë anëtarësimin e Palestinës.

Në muajin mars, Malta ishte një nga katër vendet e Bashkimit Evropian (BE), së bashku me Spanjën, Irlandën dhe Slloveninë, që njoftoi se do të njohë një shtet të pavarur të Palestinës.

Duke folur për gazetarët për njohjen e Palestinës të hënën, kryeministri spanjoll tha se "duhet t’u kushtohet vëmendje vendimeve të ardhshme që po merren në Bruksel dhe New York".

Megjithatë, ShBA-ja duket se do të vendosë veto ndaj përpjekjes së Palestinës në OKB. Në të kaluarën, ata thanë se anëtarësimi i plotë në OKB duhet të ndjekë një marrëveshje të paqes të negociuar.

"Qëndrimi ynë nuk ka ndryshuar", u tha gazetarëve dje zv.ambasadori i ShBA-së në OKB, Robert Wood.

Palestina aplikoi për t’u bërë anëtare e plotë e OKB-së edhe në vitin 2011, por nuk arriti të sigurojë mbështetjen e kërkuar nga anëtarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-së.

Megjithatë, çështja më pas shkoi në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, ku u mbështet nga më shumë se dy të tretat e anëtarëve, gjë që e lejoi atë të fitojë statusin e shtetit vëzhgues.