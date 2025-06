Gjatë ditës së sotme në Pallatin e Serbisë ka filluar një seancë e jashtëzakonshme e Qeverisë së Serbisë, ku merr pjesë edhe presidenti i atij vendi, Aleksandar Vuçiq.

Siç është raportuar më herët nga mediat lokale, në seancë do të diskutohet për planin e veprimit, gjegjësisht reagimin e shtetit ndaj situatës jashtëzakonisht të pafavorshme politike, e cila kulmoi me presionin e fundit ndaj Beogradit në lidhje me Kosovën dhe entitetin boshnjak Republika Sërpska.

Në fjalën e hapjes në seancë, Vuçiq tha se vendi i tij po përballet me detyra të vështira dhe të rëndësishme.

“Do të kërkoja nga të gjithë anëtarët e Qeverisë, pavarësisht se çfarë funksionesh do të kryejnë në periudhën në vijim, ta bëjnë këtë me përkushtim, seriozitet dhe përgjegjësi. Kjo është diçka që për ne ka rëndësi më të madhe për mbijetesën e vendit dhe të vendit dhe qytetarët e saj”, tha Vuçiq.

Ai kërkoi nga përfaqësuesit e autoritetit ekzekutiv që të formojnë ekipet e nevojshme për veprim të përbashkët.

"Sot kemi vazhdimin e bisedimeve në Bruksel. Jemi të përgatitur për bisedime, por nuk mund të presim asgjë të mirë", tha Vuçiq, duke folur për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës nën patronazhin e Bashkimit Evropian.

Ai shtoi se pozita e "popullit tonë do të jetë gjithnjë e më e vështirë", dhe se qeveria do të "përkushtohet për zgjidhjen e këtyre problemeve".

Ai njoftoi se së shpejti do të zhvillojë një takim me presidentin francez Emmanuel Macron në Paris.

"Ky takim do të jetë më i rëndësishmi, do të jetë strategjik. Mendoj se edhe francezët janë përgatitur për të", tha Vuçiq.

Ai shtoi se industria ushtarake e Serbisë duhet të rritet tri herë në periudhën e ardhshme.

“Këtë vit industria jonë ushtarake do të prodhojë të njëjtat ose pak më shumë predha dhe raketa se sa vetëm Franca në kalibrin 122 deri në 155 milimetra. Ne kemi forcën, kapacitetet tona, vetëm duhet ta trefishojmë dhe katërfishojmë”, tha Vuçiq.

Vuçiq i bëri thirrje Qeverisë që urgjentisht të formojë një ekip me rastin e deklaratës së Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për rekomandimin e anëtarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës.

“Shanset tona janë minimale, por kjo nuk do të thotë që ne duhet të ngremë duart lart, të ankohemi dhe të qajmë”, tha Vuçiq.

Ai iu referua gjithashtu projektrezolutës për gjenocidin në Srebrenicë, e cila, me sugjerimin e Gjermanisë dhe Ruandës, duhet të jetë para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara më 27 prill.

“Ne mundemi, nëse kemi ndonjë shans për të ndryshuar rezultatin në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në lidhje me rezolutën e gjenocidit në Srebrenicë, që unë të shkoj atje më 21 prill dhe të qëndroj për gjashtë deri në shtatë ditë, për të biseduar me sa më shumë përfaqësues të shtetet anëtare të OKB-së”, tha Vuçiq dhe vazhdoi:

"Ajo që na mbetet është të luftojmë. Ata mund të na mposhtin. Përndryshe, ky miratim i rezolutës është kaq i padrejtë, sepse Rezoluta e Përgjithshme për Gjenocidin është miratuar dhe individualisht është e panevojshme të shkohet më tej."

Në seancën e sotme marrin pjesë kryetarja e Kuvendit Popullor Ana Brnabiq, ministra, si dhe njerëz nga sektori i sigurisë, ushtria dhe policia dhe drejtorë të kompanive publike.