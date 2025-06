Ministri turk i Punëve të Jashtme, Hakan Fidan, tha se Türkiye u ka kërkuar anëtarëve të NATO-s që të mbështesin Ankaranë në luftën e saj kundër terrorizmit.

“Ne theksuam se vendet anëtare të NATO-s duhet të mbështesin plotësisht dhe pa kushte Türkiyen në luftën kundër terrorizmit”, u tha Fidan gazetarëve në Bruksel.

Komentet e Fidanit erdhën pas një takimi dyditor të ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruksel, ku ai zhvilloi gjithashtu bisedime anësore me homologët e tij.

Fidan tha se gjatë bisedimeve të tij ai gjithashtu ka theksuar se disa vende anëtare të NATO-s nuk duhet të bashkëpunojnë me organizatën terroriste PKK, veçanërisht në Siri.

“Ne thamë se kjo është kundër frymës së aleancës së NATO-s”, shtoi ai.

Duke theksuar se u ra dakord për emërimin e një koordinatori kundër terrorizmit në Samitin e Vilniusit të vitit të kaluar, Fidan tha se përpjekjet po vazhdojnë që NATO-ja ta shikojë luftën kundër terrorizmit “strukturalisht”.

Ministri turk tha se ka diskutuar me homologët e tij mbi aktivitetet e organizatës terroriste PKK në Evropë.

“Ajo që është e trishtueshme për ta (vendet evropiane) është se organizata terroriste, për të cilën ata kanë heshtur për vite me radhë, po terrorizon rrugët e tyre. Nuk është befasi për ne që ata po i shohin këto gjëra tani”, shtoi ai.

Fidan tha se vendet jo vetëm që duhet të dënojnë aktet e dhunës së grupit terrorist kundër shtetasve turq që jetojnë në Evropë, por gjithashtu duhet të marrin masa “shumë serioze” për ta luftuar atë.

“Unë shoh që autoritetet po bëhen gjithnjë e më të ndjeshme në Evropë. Kjo është në të vërtetë një çështje e këndshme. Unë shoh që toleranca ndaj PKK-së po zvogëlohet gradualisht. Kjo është e rëndësishme”, shtoi ai.

Në fushatën e saj terroriste gati 40-vjeçare kundër Türkiyes, PKK-ja e listuar si organizatë terroriste nga Türkiye, ShBA-ja dhe BE-ja, ka qenë përgjegjëse për vdekjen e mbi 40.000 njerëzve, duke përfshirë gra, fëmijë dhe foshnja. YPG-ja është dega siriane e PKK-së.

Shefi i ardhshëm i NATO-s

Duke folur mbi 75-vjetorin e themelimit të NATO-s, Fidan tha se Türkiye ka qenë anëtare e rëndësishme e aleancës që nga viti 1952.

“Ajo ka kontribuuar në NATO për 72 vjet. Forcat tona të armatosura marrin pjesë aktive në misionet e NATO-s”, shtoi ai.

Fidan njoftoi se takimi jozyrtar i ministrave të jashtëm të NATO-s do të mbahet në Türkiye vitin e ardhshëm.

Në lidhje me garën për postin e shefit të ardhshëm të NATO-s, Fidan tha se së fundmi u takua me kryeministrin holandez, Mark Rutte, i cili njoftoi kanidaturën e tij për t’u bërë sekretari i ardhshëm i përgjithshëm.

“Është e mundur që ai të vizitojë Türkiyen së shpejti. Jemi duke punuar për një datë”, tha ai.

Mandati i Stoltenbergut është planifikuar të përfundojë më 1 tetor.

Kohët e fundit, presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan i tha Ruttes në një telefonatë se Ankaraja do të mbështeste një kandidat për të qenë shefi i ri i NATO-s bazuar në pritshmëritë dhe nevojat e saj.

Erdoğan theksoi nevojën që sekretari i ri i përgjithshëm t’i shërbejë më së miri sigurisë dhe interesave të anëtarëve në luftën kundër terrorizmit dhe sfidave të tjera, të forcojë unitetin e aleancës, t’i japë përparësi detyrës themelore të NATO-s dhe të bëjë angazhime bindëse për të mbështetur vlerat thelbësore të aleancës dhe praktikat e vendosura, si dhe të marrë në konsideratë ndjeshmëritë e aleatëve jo-BE.

Çështjet rajonale

Në lidhje me kufizimet ndaj Türkiyes në industrinë e mbrojtjes, Fidan theksoi se ai u ka thënë homologëve të tij se ato nuk janë “në përputhje me frymën e aleancës” dhe se kufizimet duhet të hiqen.

Lidhur me luftën Rusi-Ukrainë, Fidan tha se homologu ukrainas, Dmytro Kuleba, ka dhënë informacione për luftën gjatë takimit.

Ai shtoi Türkiye theksoi se qëndron në anën e sigurisë dhe sovranitetit të Ukrainës dhe nënvizoi se duhet të kërkohen mënyra alternative për paqen dhe armëpushimin për të ndaluar luftën.

Fidan tha gjithashtu se ka diskutuar situatën në Rripin e Gazës me homologët e tij në margjinat e takimit të NATO-s dhe shprehu shqetësim për situatën “e padurueshme” në enklavë.

“Në veçanti, kemi ngritur vazhdimisht nevojën për një armëpushim, ndihmë urgjente humanitare dhe një perspektivë zgjidhjeje me dy shtete. Këtu është gjëja e mirë. Tani, të gjithë homologët tanë pothuajse janë dakord me ne”, deklaroi Fidan.

“Është e rëndësishme që bashkësia ndërkombëtare të arrijë këtë mirëkuptim gjatë procesit për sa u përket përfitimeve diplomatike, por duhet bërë më shumë në drejtim të ndryshimit të diçkaje në terren. Vendosmëria jonë për këtë çështje vazhdon”, shtoi ai.

Vizita e presidentit Erdoğan në ShBA

Fidan njoftoi se gjatë takimit të tij anësor në Bruksel me sekretarin amerikan të Shtetit, Anthony Blinken, është diskutuar edhe për vizitën e ardhshme të presidentit Erdoğan në ShBA me ftesë të homologut të tij Joe Biden.

Fidan tha se agjenda e presidentit Erdoğan do të përfshijë çështje të ndryshme, duke përfshirë marrëdhëniet dypalëshe dhe rajonale, me Gazën në krye të pikave.

Duke theksuar se çështja e Ukrainës do të jetë gjithashtu në rendin e ditës, Fidan tha: “Këto dy luftëra kanë të bëjnë me rajonin tonë. Në të njëjtën kohë, ato të dyja shkaktojnë linja të çara globale dhe ka zona të tjera të rrezikut që ato do të shkaktojnë. Presidenti ynë do të vazhdojë të tërheqë vëmendjen ndaj tyre dhe të theksojë ndjeshmëritë tona për këto çështje”.

Fidan tha se në agjendë do të jetë edhe zgjerimi i marrëdhënieve në fusha të tjera si ekonomia, teknologjia dhe tregtia.

Kryediplomati turk tha se perspektiva e Erdoğanit është të heqë marrëdhëniet turko-amerikane nga të qenit “të orientuara vetëm nga siguria” dhe të krijojë një varg “më të balancuar dhe më të gjerë” marrëdhëniesh.