Sulmi i Iranit me dron ndaj Izraelit ka të ngjarë të zgjasë disa orë, tha Shtëpia e Bardhë, ndërsa u zotua të mbështesë mbrojtjen e aleatit të tij kundër Teheranit.

"Ky sulm ka të ngjarë të shpaloset brenda disa orësh", tha në një deklaratë zëdhënësja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare Adrienne Watson, duke shtuar se "Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë me popullin e Izraelit dhe do të mbështesin mbrojtjen e tyre kundër këtyre kërcënimeve nga Irani".

Pak orë më parë Ushtria izraelite njoftoi se Irani ka lëshuar dronë ndaj Izraelit dhe do të duhen disa orë për të arritur.