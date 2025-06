Sipas gazetës amerikane The Intercept, gazeta New York Times ka udhëzuar punonjësit e saj të shmangin shprehjet si "gjenocid" dhe "spastrim etnik" në lajmet për sulmet e Izraelit në Gaza.

The Intercept në një raport të publikuar të hënën tha se New York Times në një udhëzues të përgatitur për punonjësit e saj kërkoi që të shmangin përdorimin e disa fjalëve në lajmet rreth sulmeve të Izraelit ndaj Palestinës dhe Gazës.

Media amerikane tha gjithashtu se memorandumi i New York Times përmban "udhëzime të qarta".

Në lidhje me fjalën "Palestinë", në memorandum citohej: "Mos përdorni në data, tekst rutinë ose tituj, përveç në raste shumë të rralla, si kur Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ngriti Palestinën në një shtet vëzhgues joanëtar ose referenca për Palestina historike”.

Udhërrëfyesi tha gjithashtu se shprehja "kampet e refugjatëve", e cila është përdorur nga OKB-ja që nga viti 1948, nuk duhet të shfaqet në lajme.

Në një deklaratë për The Intercept, disa punonjës theksuan se disa nga përmbajtjet e udhëzuesit "tregojnë prova të respektit të gazetës ndaj narrativave izraelite".

"Unë mendoj se është një lloj gjëje që duket profesionale dhe logjike nëse nuk keni njohuri për kontekstin historik të konfliktit palestinezo-izraelit", citoi The Intercept të thoshte një gazetar i New York Times, i cili më tej shtoi: "Por, nëse veproni ashtu, dijeni se do të jetë e qartë se fjala është për Izraelin.”

Udhëzuesi, i cili u shkrua për herë të parë në nëntor, përditësohet vazhdimisht, thanë disa punonjës, duke theksuar se një "udhëzim" i tillë është praktikë standarde.

Ndërsa New York Times pretendonte se kishte diskutime rreth "gjuhës së përdorur" për sulmet e Izraelit ndaj Palestinës, udhëzuesi sugjeroi se fjalët si "masakër" përfaqësonin emocione dhe jo informacion.

Fjala "masakër" përdoret 53 herë për civilët izraelitë, vetëm një herë për civilët palestinezë

Një raport i mëparshëm i The Intercept thoshte se jo vetëm New York Times, por edhe gazeta të tjera të njohura amerikane, si The Washington Post dhe Los Angeles Times, shmangën fjalët "masakër" dhe "e tmerrshme" për civilët e vrarë palestinezë.

Në raportin në fjalë, thuhej se në një artikull të 24 nëntorit nga New York Times, fjala "masakër" është përdorur 53 herë për civilët izraelitë dhe vetëm një herë për mijëra civilë palestinezë të vrarë.

Raporti vuri në dukje se New York Times, në tregimet e saj menjëherë pas 7 tetorit, e përshkroi sulmin palestinez ndaj Izraelit si një "akt terrorist", por nuk përdori fjalën "terror" për sulmet e Izraelit që rezultuan në vdekjen e mijërave civilëve, duke përfshirë fëmijë dhe gra.

Prej sulmit ndërkufitar të 7 tetorit nga Hamasi, i cili sipas Tel Avivit vrau afër 1.200 njerëz, Izraeli ka ndërmarrë një ofensivë të pamëshirshme në Gaza, duke marrë jetën e të paktën 34 mijë njerëzve, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, si dhe duke plagosur pothuajse 77 mijë të tjerë.

Lufta e Izraelit në Gaza ka çuar në zhvendosjen e brendshme të 85 për qind të popullsisë së territorit mes mungesës akute të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve. Po ashtu, mbi 60 për qind e infrastrukturës së enklavës është dëmtuar ose shkatërruar.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, e cila në një vendim të përkohshëm në muajin janar urdhëroi Tel Avivin të ndalojë aktet gjenocidale dhe të marrë masa për të garantuar ofrimin e ndihmës humanitare për civilët në Gaza.