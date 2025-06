Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, Mike Johnson, tha se objektivi i ardhshëm i presidentit rus Vlladimir Putin mund të jetë Ballkani.

Johnson iu drejtua gazetarëve të mërkurën në mbrëmje në Kapitol në Uashington për çështjen e votimit për ndihmën e huaj për Ukrainën, Izraelin dhe Tajvanin dhe përmendi gjithashtu rajonin e Ballkanit.

Ai këmbënguli se do të "merrte një rrezik personal" duke ecur përpara me planet për të votuar në Dhomën e Përfaqësuesve për ndihmën e huaj për Ukrainën, Izraelin dhe Tajvanin, pasi republikanët e tjerë vazhdojnë t'i bëjnë thirrje atij të largohet nga posti i kryetarit.

Kur u pyet nga gazetarët se pse ai ishte i gatshëm të humbiste punën e tij vetëm për të siguruar paketën e shpëtimit, Johnson tha se ai gjithmonë përpiqet të bëjë gjënë e duhur.

"Filozofia ime është të bëj gjënë e duhur. Nëse veproj vetëm nga frika e sugjerimit që të më largojnë, nuk mund ta bëj kurrë punën time", tha Johnson, duke shtuar:

"Historia na gjykon për shkak të asaj që bëjmë. Kjo është një kohë kritike, një kohë kritike në skenën botërore. Unë mund të marr një vendim egoist dhe të bëj diçka ndryshe, por këtu po bëj atë që besoj se është gjëja e duhur. Mendoj se ofrimi i ndihmës juridike për Ukrainën tani është i një rëndësie vendimtare."

Ai theksoi se presidenti kinez Xi Jinping, presidenti rus Vlladimir Putin dhe Irani janë "boshti i së keqes" dhe se ata po punojnë në koordinim në këtë front.

"Unë mendoj se Putini do të vazhdonte të marshonte nëpër Evropë nëse do t'i lejohej. Unë mendoj se ai mund të shkojë në Ballkan herën tjetër. Unë mendoj se ai mund të ketë një përballje me Poloninë ose një nga aleatët tanë të NATO-s", shtoi Johnson.

Ai tha se "më mirë do të dërgonte plumba në Ukrainë sesa djemtë amerikanë".

"Djali im do të fillojë Akademinë Detare këtë vjeshtë. Kjo është një stërvitje me municion të vërtetë për mua ashtu si është për shumë familje amerikane," tha Johnson.

Presidenti i ShBA-së Joe Biden të mërkurën gjithashtu dha mbështetje të fortë për planin e Johnson për të ofruar fonde shtesë për Ukrainën dhe Izraelin.

Votimi për paketën e ndihmës ka të ngjarë të bëhet mbrëmjen e së shtunës.