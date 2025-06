I dërguari i posaçëm i BE-së për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Mirosllav Lajçak, ka thënë për çështjen e dinarit, se diferencat e qëndrimeve ndërmjet dy vendeve janë ngushtuar, teksa pret që të ecet para.

Në një postim në Facebook, ai tregon se pas vizitës në Bosnjë e Hercegovinë është kthyer në Bruksel për të gjetur, ashtu siç e quan ai, “një rrugë të mesme” për dinarin.

“Diskutuam një zgjidhje të mundshme të përkohshme për qytetarët e prekur nga vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës për operimin me para të gatshme dhe besoj se ia dolëm ta ngushtojmë diferencën. Në të njëjtën kohë, disa dallime mbeten dhe për këtë arsye do të pres sërish dy kryenegociatorët në Bruksel dhe pres që bisedimet tona të bazohen në ide shumë konkrete, të cilat do të na mundësonin të ecim përpara në interes të popullit”, ka shkruar ai.

Lajçak shtoi së në takimin e radhës në Bruksel pret që bisedimet të bazohen në ide konkrete.